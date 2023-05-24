СМИ: авиасалон МАКС могут перенести на 2024 год

«В четверг должно пройти совещание, в ходе которого будет обсуждаться вопрос проведения авиасалона МАКС. По его итогам должно быть принято решение: либо провести выставку в конце июля текущего года, как и планировалось, либо перенести ее проведение на 2024 год», — заявил один из собеседников.