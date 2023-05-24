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СМИ: авиасалон МАКС могут перенести на 2024 год

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:38

Авиасалон МАКС, который проходит каждые два года в подмосковном Жуковском, могут перенести с 2023 на 2024 год. Об этом написали ТАСС и РИА «Новости» со ссылкой на анонимные источники.

Собеседник ТАСС утверждает, что МАКС в 2023 году отменят. По его данным, окончательное решение о судьбе авиасалона утвердят 25 мая. По словам другого источника, подготовку к летной программе уже отменили.

Инсайдеры, общавшиеся с РИА «Новости», немного более оптимистичны. Некоторые из них также говорят об отмене МАКС, другие же утверждают, что вопрос о проведении авиасалона решат на совещании.

«В четверг должно пройти совещание, в ходе которого будет обсуждаться вопрос проведения авиасалона МАКС. По его итогам должно быть принято решение: либо провести выставку в конце июля текущего года, как и планировалось, либо перенести ее проведение на 2024 год», — заявил один из собеседников.

Авиасалон МАКС запланирован на 25–30 июля 2023 года. Предыдущее мероприятие прошло в 2021 году. Всего же МАКС проходит уже с 1993 года.

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