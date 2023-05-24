Роскачество подтвердило, что онлайн-покупка авиабилетов ночью может обойтись дешевле

Покупка билетов через сайты ночью обходится дешевле, чем днем. Об этом ТАСС сообщила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.
Эксперты ведомства провели исследование и также выяснили, что, в отличие от времени суток, покупка в разные дни недели на стоимость билета не влияет.
В пресс-службе «Яндекс Путешествий» пояснили, что стоимость авиабилетов в моменте зависит от множества факторов: при повышенном спросе система может выдавать более высокую цену, и это зачастую может совпадать с суточными ритмами — ночью пользователи реже ищут и покупают билеты, нежели днем.
Роскачество назвало топ-3 сервисов по бронированию авиабилетов — Aviasales, «Яндекс Путешествия» и Ozon. Лучших определяли по более чем 140 показателям, большая часть из которых касалась функциональности приложений.
В нынешний май россияне чаще всего отправляются в Турцию. В топ-5 зарубежных направлений также вошли Армения, Казахстан, Азербайджан и Израиль.