Роскачество подтвердило, что онлайн-покупка авиабилетов ночью может обойтись дешевле

В пресс-службе «Яндекс Путешествий» пояснили, что стоимость авиабилетов в моменте зависит от множества факторов: при повышенном спросе система может выдавать более высокую цену, и это зачастую может совпадать с суточными ритмами — ночью пользователи реже ищут и покупают билеты, нежели днем.