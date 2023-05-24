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Роскачество подтвердило, что онлайн-покупка авиабилетов ночью может обойтись дешевле

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:58

Покупка билетов через сайты ночью обходится дешевле, чем днем. Об этом ТАСС сообщила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Эксперты ведомства провели исследование и также выяснили, что, в отличие от времени суток, покупка в разные дни недели на стоимость билета не влияет.

В пресс-службе «Яндекс Путешествий» пояснили, что стоимость авиабилетов в моменте зависит от множества факторов: при повышенном спросе система может выдавать более высокую цену, и это зачастую может совпадать с суточными ритмами — ночью пользователи реже ищут и покупают билеты, нежели днем.

Роскачество назвало топ-3 сервисов по бронированию авиабилетов — Aviasales, «Яндекс Путешествия» и Ozon. Лучших определяли по более чем 140 показателям, большая часть из которых касалась функциональности приложений.

В нынешний май россияне чаще всего отправляются в Турцию. В топ-5 зарубежных направлений также вошли Армения, Казахстан, Азербайджан и Израиль.

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Елена Саратцева
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