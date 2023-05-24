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В Париже закрыли универмаг «Галери Лафайет» из‑за протестов против пенсионной реформы

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:05

В Париже закрыли универмаг «Галери Лафайет» из‑за протестов против пенсионной реформы. Об этом сообщил «Интерфакс».

Администрация торгового комплекса испугалась, что митингующие могут ворваться внутрь. В акции участвуют несколько сотен членов профсоюза CGT Energie. Они требуют отмены пенсионной реформы и повышения зарплат.

«Галери Лафайет» считается одной из достопримечательностей Парижа. Комплекс находится в центре города и основан в 1893 году. Здание универмага выполнено в стиле модерн и украшено куполом работы Жака Грюбера.

Во Франции в марте приняли пенсионную реформу в обход голосования в парламенте. Согласно ей, возраст выхода на пенсию будет увеличен с 62 до 64 лет к 2030 году, а ряд специальных пенсионных режимов отменен.

Критики проекта отмечают, что он негативно скажется на женщинах, которые зачастую уходят в декретный отпуск. Они во Франции получают более низкую пенсию — в среднем на четверть. Для получения равноценной с мужчинами пенсии им приходится делать пенсионные взносы вплоть до 67 лет.

Протесты против реформы прошли во многих городах Франции. Манифестация также состоялась в музее Лувр возле шедевра Леонардо да Винчи «Мона Лиза». Собственную акцию протеста организовал скалолаз Ален Робер.

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