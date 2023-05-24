В Париже закрыли универмаг «Галери Лафайет» из‑за протестов против пенсионной реформы

Критики проекта отмечают, что он негативно скажется на женщинах, которые зачастую уходят в декретный отпуск. Они во Франции получают более низкую пенсию — в среднем на четверть. Для получения равноценной с мужчинами пенсии им приходится делать пенсионные взносы вплоть до 67 лет.