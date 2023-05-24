Rosalía ответила художнику, который выложил обработанные в фотошопе обнаженные фотографии с ней

Rosalía отреагировала на обнаженные изображения с ней, созданные в фотошопе художником Джеем Си Рейесом. Тот взял фотографии испанской певицы, «раздел» ее в программе и выложил в своих соцсетях.
«Погоня за вниманием путем неуважения и сексуализации кого‑то — это вид насилия, это отвратительно и стыдно», — написала Rosalía. Изображения, опубликованные в инстаграм-сторис* Си Рейеса, позже были удалены.
После публикации изображений Си Рейес в прямом эфире заявил, что оригинальные снимки ему прислала Rosalía. «Я не могу публиковать фотографии женщины, которая мне их присылает. Это было бы бесстыдно. Я просто думал, как ей плохо. Она не должна была так расстраиваться из‑за этого», — сказал он.
В прошлом месяце Rosalía вышла на сцену фестиваля Coachella. Она помолвилась с пуэрториканским певцом Рау Алехандро, о чем они сообщили в совместном клипе.