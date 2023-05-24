Rosalía ответила художнику, который выложил обработанные в фотошопе обнаженные фотографии с ней

После публикации изображений Си Рейес в прямом эфире заявил, что оригинальные снимки ему прислала Rosalía. «Я не могу публиковать фотографии женщины, которая мне их присылает. Это было бы бесстыдно. Я просто думал, как ей плохо. Она не должна была так расстраиваться из‑за этого», — сказал он.