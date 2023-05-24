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Rosalía ответила художнику, который выложил обработанные в фотошопе обнаженные фотографии с ней

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:54

Rosalía отреагировала на обнаженные изображения с ней, созданные в фотошопе художником Джеем Си Рейесом. Тот взял фотографии испанской певицы, «раздел» ее в программе и выложил в своих соцсетях.

«Погоня за вниманием путем неуважения и сексуализации кого‑то — это вид насилия, это отвратительно и стыдно», — написала Rosalía. Изображения, опубликованные в инстаграм-сторис* Си Рейеса, позже были удалены.

«Это оригинальные фотографии Rosalía, а не измененные этим больным человеком»

После публикации изображений Си Рейес в прямом эфире заявил, что оригинальные снимки ему прислала Rosalía. «Я не могу публиковать фотографии женщины, которая мне их присылает. Это было бы бесстыдно. Я просто думал, как ей плохо. Она не должна была так расстраиваться из‑за этого», — сказал он.

В прошлом месяце Rosalía вышла на сцену фестиваля Coachella. Она помолвилась с пуэрториканским певцом Рау Алехандро, о чем они сообщили в совместном клипе.

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