Выпускник в 101 год: американский ветеран Второй мировой войны получил диплом спустя 80 лет

Фредрик Тейлор в 1939 году поступил в Корнеллский колледж в штате Айова — он со школьных лет играл на саксофоне и тромбоне и мечтал стать преподавателем музыки. Но уже в 1942 году записался в армейский воздушный корпус — это произошло через год после вступления США во Вторую мировую войну. На церемонию вручения дипломов Тейлор не попал. За несколько месяцев до этого его отправили в Миссури на военную подготовку. «Мне казалось, что важное действие не завершено — ведь я сделал все, чтобы получить степень, но не выходил на сцену за дипломом», — рассказал ветеран.
Тейлор все же исполнил свою профессиональную мечту — после окончания войны он руководил школьными оркестрами, которые, по его словам, часто играли на выпускных церемониях. Конечно, каждая из них напоминала преподавателю о собственном выпускном, которого у него не было. Его дочь Линда тоже стала работать в сфере образования — она вела занятия по антропологии в Университете Майами. Видя улыбающихся выпускников на церемониях вручения дипломов, она мечтала о том, чтобы ее отец мог испытать похожие чувства.
И однажды она решилась обратиться к администрации Корнеллского колледжа. Там к истории Тейлора отнеслись с интересом и пониманием. «Каждый студент заслуживает того, чтобы отпраздновать окончание колледжа в присутствии своей семьи, даже если это произойдет 80 лет спустя», — заявил президент Корнеллского колледжа Джонатан Брэнд. И 14 мая 2023 года Тейлор наконец вышел на сцену колледжа, чтобы получить свой диплом под аплодисменты выпускников.
Как и другие студенты, Тейлор надел традиционную мантию и выпускную шапочку с кисточкой на боку. Опираясь на трость, но не переставая улыбаться, он вышел за аттестатом о высшем образовании. «Линда упомянула об этой идее давным-давно, но я был крайне удивлен, что она пошла напролом и действительно все организовала, — рассказал ветеран перед церемонией. — Конечно, я удивлен и взволнован происходящим». Колледж сыграл важную роль в жизни Тейлора — он не только получил там профессию, но и встретил свою будущую жену Пегги. На момент ее смерти в 2020 году пара была жената более 75 лет.