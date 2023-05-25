Выпускник в 101 год: американский ветеран Второй мировой войны получил диплом спустя 80 лет

Как и другие студенты, Тейлор надел традиционную мантию и выпускную шапочку с кисточкой на боку. Опираясь на трость, но не переставая улыбаться, он вышел за аттестатом о высшем образовании. «Линда упомянула об этой идее давным-давно, но я был крайне удивлен, что она пошла напролом и действительно все организовала, — рассказал ветеран перед церемонией. — Конечно, я удивлен и взволнован происходящим». Колледж сыграл важную роль в жизни Тейлора — он не только получил там профессию, но и встретил свою будущую жену Пегги. На момент ее смерти в 2020 году пара была жената более 75 лет.