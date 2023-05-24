Депутаты поддержали законопроект, ужесточающий доступ к гостайне

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому ряд категорий лиц с доступом к гостайне должны будут уведомлять о выездах за границу ФСБ и СВР. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.
Тем, у кого есть счета или недвижимость за рубежом, а также их близким родственникам, согласно поправкам, может быть отказано в доступе к гостайне. Аналогичные меры могут применить и при наличии угроз безопасности.
Принимать решения о допуске к секретным сведениям в отношении заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти и таких госкорпораций, как Росатом и Роскосмос, сможет Межведомственная комиссия по гостайне.
Адвокатам, работающим по делам с гостайной, предлагается запретить выезд из страны.
Людям с допуском к секретным сведениям, для которых обычно закрыт выезд из страны, хотят разрешить временный выезд из России по гуманитарным причинам — в связи со смертью близких родственников или необходимостью экстренного лечения.
Один из авторов законопроекта — глава комитета по безопасности Василий Пискарев — заявил, что более 16 тыс. россиян с допуском к гостайне владеют имуществом за границей или имеют там близких родственников. По его словам, «количество акций со стороны иностранных спецслужб в отношении секретоносителей в последнее время выросло практически в два раза».