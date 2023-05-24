Депутаты поддержали законопроект, ужесточающий доступ к гостайне

Один из авторов законопроекта — глава комитета по безопасности Василий Пискарев — заявил, что более 16 тыс. россиян с допуском к гостайне владеют имуществом за границей или имеют там близких родственников. По его словам, «количество акций со стороны иностранных спецслужб в отношении секретоносителей в последнее время выросло практически в два раза».