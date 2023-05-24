Реклама
Новости

Депутаты поддержали законопроект, ужесточающий доступ к гостайне

Семён Гудошников
Сегодня в 18:03

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому ряд категорий лиц с доступом к гостайне должны будут уведомлять о выездах за границу ФСБ и СВР. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Тем, у кого есть счета или недвижимость за рубежом, а также их близким родственникам, согласно поправкам, может быть отказано в доступе к гостайне. Аналогичные меры могут применить и при наличии угроз безопасности.

Принимать решения о допуске к секретным сведениям в отношении заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти и таких госкорпораций, как Росатом и Роскосмос, сможет Межведомственная комиссия по гостайне.

Адвокатам, работающим по делам с гостайной, предлагается запретить выезд из страны.

Людям с допуском к секретным сведениям, для которых обычно закрыт выезд из страны, хотят разрешить временный выезд из России по гуманитарным причинам — в связи со смертью близких родственников или необходимостью экстренного лечения.

Один из авторов законопроекта — глава комитета по безопасности Василий Пискарев — заявил, что более 16 тыс. россиян с допуском к гостайне владеют имуществом за границей или имеют там близких родственников. По его словам, «количество акций со стороны иностранных спецслужб в отношении секретоносителей в последнее время выросло практически в два раза».

расскажите друзьям
теги
ГосдумаФСБСВР РоссииРосатомРоскосмос
люди
Василий Пискарев
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»