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Motherland объявил третью волну артистов

Семён Гудошников
Сегодня в 17:16

Фестиваль инди-музыки Motherland, который пройдет 8 июля на площадках Summer Stage и Mutabor, объявил третью волну участников.

На фесте выступят «Щенки», «Комсомольск», «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки», PALC, Kedr Livanskiy, «Лампабикт», «Сруб», «Сестры», «Досвидошь», «Хмыров», «Конец солнечных дней», Дарья Виардо и «Созвездие Отрезок».

Им компанию составят «Деревянные киты», «Диктофон», hehehe, «другдиджея», «Номер скрыт», idst, «Васса Железнова», «Бонд с кнопкой», «Зной» и Charlie garnet. В июне будет объявлен секретный хедлайнер.

Первый Motherland прошел в 2013-м. В этом году он состоится на двух известных столичных площадках, расположенных в одной локации. Билеты можно купить на «Афише».

Чтобы посетителям было веселее слушать музыку, на фестивале их ожидают маркет, еда, бары и другие развлечения.

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