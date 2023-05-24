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Олимпийский огонь на предстоящих играх могут зажечь на Эйфелевой башне

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:21

Организаторы Олимпийских игр в Париже собираются установить олимпийский огонь на Эйфелевой башне, сообщает Reuters со ссылкой на источники. В оргкомитет подтверждать или опровергать эту информацию не стали.

По словам собеседника агентства, если огонь и появится на башне, то не на самой вершине — антенны и громоотводы не позволяют этого сделать. Также неизвестно, останется ли он на башне на протяжении всех соревнований.

Пламя прибудет в портовый город Марсель 8 мая на трехмачтовом паруснике «Белем» после 10-дневного плавания по Средиземному морю из Греции. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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