Олимпийский огонь на предстоящих играх могут зажечь на Эйфелевой башне

Организаторы Олимпийских игр в Париже собираются установить олимпийский огонь на Эйфелевой башне, сообщает Reuters со ссылкой на источники. В оргкомитет подтверждать или опровергать эту информацию не стали.
По словам собеседника агентства, если огонь и появится на башне, то не на самой вершине — антенны и громоотводы не позволяют этого сделать. Также неизвестно, останется ли он на башне на протяжении всех соревнований.
Пламя прибудет в портовый город Марсель 8 мая на трехмачтовом паруснике «Белем» после 10-дневного плавания по Средиземному морю из Греции. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.