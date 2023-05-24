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Фонд «Твое собачье дело» вновь проведет благотворительную акцию в барах и ресторанах Москвы

Семён Гудошников
Сегодня в 16:34

Фонд помощи бездомным животным «Твое собачье дело» вновь устроит благотворительную акцию в барах и ресторанах Москвы. Она пройдет 28 мая и затронет 50 локаций, рассказали «Афише Daily» организаторы.

Среди участников — La Virgen, «Чихо», White Fox, «Апрель», «Сосна и липа», «Тебурасика», алкобуфет «Шашлычная», «Фильтр», The Place, «Цирк», «Эрна» и «13°». Их полный список можно посмотреть здесь.

Во всех указанных заведениях 28 мая будут предлагать спешел-меню, а также угощения для гостей и собак. Заработанные с этого средства пойдут на уход, лечение, платную передержку и корм для бездомных собак.

Название акции — «Собаки в большом городе». «Твое собачье дело» проводит ее в третий раз, предыдущая акция прошла в начале апреля.

«Твое собачье дело» — благотворительный фонд, занимающийся выгулом, социализацией, здоровьем и пристройством собак московского приюта «Печатники», часть из которых живет на платных передержках.

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