Независимые кинематографисты осудили Флоренс Пью из‑за съемки в фильмах Marvel

Деятели независимого кино осудили Флоренс Пью из‑за съемок в проектах Marvel — фильме «Черная Вдова» и сериале «Соколиный Глаз». Об этом актриса рассказала в интервью Time.
По словам Пью, независимые кинематографисты «очень разозлились» из‑за этого, полагая, что актриса «ушла от них навсегда». «А я в ответ: „Нет, я работаю так же усердно, как раньше“. Я всегда снималась в фильмах, которые шли один за другим. Просто сейчас люди следят за этим. Нужно просто быть чуть более организованным, планируя съемки», — сказала Пью.
После Marvel Пью снялась в инди-фильмах «Хороший человек» и «Чудо», вскоре должны выйти «Оппенгеймер» и вторая часть «Дюны» с ее участием. Актрисе также предстоит сняться в супергеройском фильме «Громовержцы» и «We Live in Time» от A24.