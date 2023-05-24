Независимые кинематографисты осудили Флоренс Пью из‑за съемки в фильмах Marvel

По словам Пью, независимые кинематографисты «очень разозлились» из‑за этого, полагая, что актриса «ушла от них навсегда». «А я в ответ: „Нет, я работаю так же усердно, как раньше“. Я всегда снималась в фильмах, которые шли один за другим. Просто сейчас люди следят за этим. Нужно просто быть чуть более организованным, планируя съемки», — сказала Пью.