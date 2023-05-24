Том Уэйтс снова пишет песни

«Мы все надеемся, что он снова поедет в тур. Проведя три ночи в „Крысином погребе“, он отправился домой. Ему очень понравился тур, и возникла идея начать писать. Он сделал небольшую запись, а затем на какое‑то время отвлекся на мир кино. Новость в том, что он снова начал писать. Мы все скрестили пальцы, что будет еще один ответный визит», — написал Чарльз.