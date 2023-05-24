Том Уэйтс снова пишет песни

Американский певец и композитор Том Уэйтс вернулся к написанию песен. Об этом говорится в новых мемуарах его давнего агента Пола Чарльза. Их выдержки опубликованы в Irish Examiner.
В мемуарах Чарльз размышляет о времени, проведенном в работе с Уэйтсом, а также Ван Моррисоном и Ричардом Брэнсоном. В частности, он вспоминает последнее выступление Уэйтса в 2008 году в Дублине. В течение трех ночей он играл в шатре, который прозвал «Крысиным погребом». Билетов тогда всем желающим не хватило.
«Мы все надеемся, что он снова поедет в тур. Проведя три ночи в „Крысином погребе“, он отправился домой. Ему очень понравился тур, и возникла идея начать писать. Он сделал небольшую запись, а затем на какое‑то время отвлекся на мир кино. Новость в том, что он снова начал писать. Мы все скрестили пальцы, что будет еще один ответный визит», — написал Чарльз.
Никакой дополнительной информации о работе Уэйтса над песнями нет. Представители музыканта в разговоре с Consequence Sound отказались от комментариев.
Последний студийный альбом Уэйтса — «Bad As Me» — вышел в 2011 году. За последние годы он также появлялся в качестве актера в нескольких картинах. Из самых громких — «Лакричная пицца», «Мертвые не умирают», «Баллада Бастера Скраггса» и «Старик с пистолетом».