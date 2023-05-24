«Я готова»: Натали Портман ответила, вернется ли она во франшизу «Звездные войны»

Однако поклонники до сих пор интересуются, есть ли шанс, что Портман вновь появится в популярной франшизе. В недавнем видео GQ американская актриса отвечала на вопросы зрителей, где ее как раз спросили про Падме Амидалу. «Я ничего об этом не знаю, — сказала она. — Никто никогда не просил меня вернуться, но я готова».