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«Я готова»: Натали Портман ответила, вернется ли она во франшизу «Звездные войны»

Анна Красюк
Сегодня в 16:00

Натали Портман сыграла в трех картинах киновселенной «Звездные войны»: в «Эпизоде I: Призрачная угроза» в 1999 году, в «Эпизоде II: Атака клонов» в 2002 году и в «Эпизоде III: Месть ситхов» в 2005 году. Ее героиня, королева Падме Амидала, была возлюбленной Энакина Скайуокера и погибла при родах близнецов Люка и Леи — так актриса логичным образом навсегда исчезла из сюжета.

Однако поклонники до сих пор интересуются, есть ли шанс, что Портман вновь появится в популярной франшизе. В недавнем видео GQ американская актриса отвечала на вопросы зрителей, где ее как раз спросили про Падме Амидалу. «Я ничего об этом не знаю, — сказала она. — Никто никогда не просил меня вернуться, но я готова».

В 2022 году студия Disney+ выпустила мини-сериал «Оби-Ван Кеноби», где роль Энакина Скайуокера, который перешел на темную сторону и стал владыкой ситхов Дартом Вейдером, вновь сыграл Хейден Кристенсен. И, вероятно, студия могла бы найти способ для возвращения героини Портман.

«Странно, что в „Звездных войнах“ игнорируют существование Падме, учитывая, насколько важной фигурой она была в трилогии приквелов и какое влияние имела на вселенную», — пишут в твиттере. Некоторые видят способ вернуть Портман на экраны, используя прием из комиксов, где Вейдер видел призрак погибшей возлюбленной. Многие фанаты обращаются к киностудиям с просьбой обратить внимание на недавние слова актрисы. «Я был бы счастлив, если бы это действительно произошло», — мечтают зрители.

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