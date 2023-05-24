«Он будто выступает на Бродвее»: стюард креативно провел инструктаж пассажиров

Комментаторы удивляются, что на видео не слышно смеха пассажиров: «Как люди не смеются? Я бы истерически хохотала», — пишет одна из пользовательниц под тиктоком. И пока одни считают, что это отличный способ привлечь внимание к инструкциям по технике безопасности, другие считают, что в это время Питер воображал себя «участником пьесы на Бродвее».