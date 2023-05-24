«Он будто выступает на Бродвее»: стюард креативно провел инструктаж пассажиров

Тиктокер Джоуи МакНир летел рейсом американской авиакомпании JetBlue из Ньюарка в Тампу, во время которого вдруг заметил, что привычная демонстрация аварийно-спасательного оборудования в этот раз выглядит очень необычно. Стюард Питер превратил действие в настоящее шоу. Он забавно пританцовывал и активно использовал мимику, надевая на себя спасательный жилет. А чтобы показать, где находятся запасные выходы, он резко запрыгнул за угол.
«Повысьте зарплату этому парню», — подписал МакНир ролик, который посмотрели уже более 5,4 миллионов раз. По словам автора видео, сотрудник авиакомпании «сделал каждую секунду полета великолепной».
МакНир считает, что веселый стюард «должен быть лицом авиакомпании в каждом рекламном ролике». «Он разговаривал со всеми пассажирами так, как будто они друзья. Я действительно думаю, что этот человек не мог кому‑то не понравиться», — утверждает тиктокер.
Комментаторы удивляются, что на видео не слышно смеха пассажиров: «Как люди не смеются? Я бы истерически хохотала», — пишет одна из пользовательниц под тиктоком. И пока одни считают, что это отличный способ привлечь внимание к инструкциям по технике безопасности, другие считают, что в это время Питер воображал себя «участником пьесы на Бродвее».