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«Он будто выступает на Бродвее»: стюард креативно провел инструктаж пассажиров

Анна Красюк
Сегодня в 18:45

Тиктокер Джоуи МакНир летел рейсом американской авиакомпании JetBlue из Ньюарка в Тампу, во время которого вдруг заметил, что привычная демонстрация аварийно-спасательного оборудования в этот раз выглядит очень необычно. Стюард Питер превратил действие в настоящее шоу. Он забавно пританцовывал и активно использовал мимику, надевая на себя спасательный жилет. А чтобы показать, где находятся запасные выходы, он резко запрыгнул за угол.

«Повысьте зарплату этому парню», — подписал МакНир ролик, который посмотрели уже более 5,4 миллионов раз. По словам автора видео, сотрудник авиакомпании «сделал каждую секунду полета великолепной».

МакНир считает, что веселый стюард «должен быть лицом авиакомпании в каждом рекламном ролике». «Он разговаривал со всеми пассажирами так, как будто они друзья. Я действительно думаю, что этот человек не мог кому‑то не понравиться», — утверждает тиктокер.

Комментаторы удивляются, что на видео не слышно смеха пассажиров: «Как люди не смеются? Я бы истерически хохотала», — пишет одна из пользовательниц под тиктоком. И пока одни считают, что это отличный способ привлечь внимание к инструкциям по технике безопасности, другие считают, что в это время Питер воображал себя «участником пьесы на Бродвее».

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