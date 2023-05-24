Сенатор от Приморского края заявила, что некоторые ее коллеги попадают в Совфед за взятки

«Непорядочно все это. Нужно было этот законопроект, который в виде поправки получился, отдельно вынести, обсудить на круглом столе, в комитетах, а не всунуть его в полезные вещи. Это мы проходили в 1990-е годы, и кончилось все тем, что сейчас льется кровь между братскими народами…» — на этом моменте микрофон Горячевой отключился.