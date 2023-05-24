Сенатор от Приморского края заявила, что некоторые ее коллеги попадают в Совфед за взятки

Сенатор от Приморского края Светлана Горячева на заседании Совета Федерации заявила, что ее коллеги попадают в законодательный орган, потому что «кто‑то приносит деньги». Трансляция заседания идет на «Вместе.рф».
Сенатор была недовольна обсуждаемой поправкой об исключении ее коллег из Совфеда. Она позволит губернаторам или местным заксобраниям предлагать отзыв сенатора от региона: если другие члены Совфеда согласятся, парламентарий лишится кресла.
По ее мнению, такой подход привел бы к единомыслию высшей палаты государственного собрания, мог бы стать инструментом наказания за политические взгляды и сделал бы сенаторское кресло более привлекательным для тех, кому нужна депутатская неприкосновенность.
«Если в Совете Федерации говорится о том, что сенатор должен без вины нести политическую ответственность, тогда давайте заложим ее в 102-ю статью Конституции. Но такого там нет, там перечислены полномочия», — возмутилась Горячева.
«Конечно, здесь разные мы все, конечно, по-разному мы приходим сюда: кого‑то просят, кто‑то сам просится, кто‑то деньги приносит, по-разному все получается, это правда. Если мы вместо того, чтобы следовать закону, заговорим о политической ответственности, то <…> это начало большой распри в высшем представительном органе страны», — продолжила она.
Сенатор уверена: «Каждый, кто придет в этот зал, будет думать: „А что же мне делать? Пройдет полгода-год, и меня снимут. И что я буду стараться для государства?“ А желающие получить неприкосновенность в этой ситуации будут даже очень счастливы это местечко занять».
«Непорядочно все это. Нужно было этот законопроект, который в виде поправки получился, отдельно вынести, обсудить на круглом столе, в комитетах, а не всунуть его в полезные вещи. Это мы проходили в 1990-е годы, и кончилось все тем, что сейчас льется кровь между братскими народами…» — на этом моменте микрофон Горячевой отключился.
По мнению спикера Совфеда Матвиенко, законопроект не накладывает на сенаторов политическую ответственность, а речь идет лишь о введении меры, аналогичной той, что уже действует для депутатов Госдумы.
Затем прошло голосование, и поправка об отзыве сенаторов была принята большинством голосов.