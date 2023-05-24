«Это тупо прикол»: вышел финальный трейлер «Флэша»

Warner Bros. показали финальный трейлер «Флэша». Картина о самом быстром супергерое DC появится в мировом прокате 16 июня.
Картина расскажет о том, как Барри Аллен открыл в себе способность перемещаться во времени и попробовал спасти свою маму, по пути кардинально поменяв ход истории. Осознав ошибку, он попробует победить Генерала Зода этого измерения и вернуться домой.
Новый фильм должен перезапустить киновселенную «Лиги справедливости», представить новых героев и вернуть пару старых. Например, в этом ролике можно заметить сразу двух Бэтменов, Генерала Зода, Шазама Барри Аллена и Кару Зор-Эл, Супергерл этого мира.
В марте 2022 года исполнителя роли Флэша Эзру Миллера арестовали за нападение на посетителей бара на Гавайях и вспомнили видео, в котором он душит девушку. Затем его обвинили в домогательствах к 12-летнему мальчику и краже со взломом. Тогда Warner Bros. даже пришлось поставить на паузу все проекты с актером, но позже работа возобновилась.