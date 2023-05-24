«Будет в одно мгновение Варфоломеева ночь»: что рассказал Евгений Пригожин в большом интервью

Евгений Пригожин дал большое интервью политтехнологу Константину Долгову. В часовом видео глава ЧВК «Вагнер» заявил, что за год боевых действий потерял около 20 тыс. бойцов.
Также он назвал украинскую армию одной из сильнейших в мире, вновь раскритиковал Сергея Шойгу и Валерия Герасимова, возмутился должностями и поведением детей министра обороны. По его мнению, роскошная жизнь чиновников и их родных может привести к революции в России.
Ещё Пригожин неожиданно посчитал «полезным» Алексея Навального, с которым публично конфликтовал и судился несколько лет назад. Ниже наиболее интересные выдержки из интервью.
Про уход ЧВК «Вагнер» из Бахмута (Артемовска)
«ЧВК «Вагнер» полностью освободила Артемовск. Мы нарисовали четкие административные границы города и полностью, до квадратного сантиметра, педантично прошли и вычистили весь город, будь это огороды, будь это какая‑то свободная территория, многоэтажки. И поэтому ЧВК «Вагнер» выполнила свою задачу по взятию Артемовска.
Целью [операции в] Артемовске была <…> «бахмутская мясорубка». И в Артемовске мы, собственно говоря, уничтожили всех, кого должны были уничтожить, выполнили задачу. И сейчас ЧВК «Вагнер» вынуждена <…> переформатироваться и изменить определенные свои управленческие вещи, дооборудоваться, довооружиться. <…> Ни одно подразделение обычно не воюет больше, чем месяц-два. 427 дней мы вкалывали как Папа Карло, потому что так было нужно. <…> До 1 числа [июня] мы передаем позиции [Минобороны], до 10 дней погрешность бывает. Мы выходим из Артемовска, и Артемовск становится ответственностью Минобороны.
<…> [Готовность принимать позиции] у Минобороны обязана быть. Если ЧВК «Вагнер» не может передать позиции, потому что российская армия не готова их принять, значит ЧВК «Вагнер» стала выше российской армии. Это было бы не совсем правильно с точки зрения государственности».
О выполнении целей военной операции
«Украинцы начали готовиться к агрессии на Россию, как нам говорят. Я с этим спорить не буду, у меня информации об этом нет. Я зарекся после того, как в 2019-м меня чуть не посадили за то, что я интересовался Украиной.
Спецоперация это перевод Украины в наше пророссийское лоно, и многие в Украине хотели в это лоно попасть. Если мы делаем «пророссийское лоно», надо поменять верхушку власти, расцеловать народ в задницу и позвать их к себе.
Мы что сделали вместо этого? Прошлись по-хамски по всей территории сапогами в поисках нацистов. Пока искали нацистов, наколбасили всех, кого можно. Подошли к Киеву, потом, русским языком называю, — обосрались и отошли. Потом к Херсону — обосрались и отошли. После этого — Изюм, Красный Лиман. И как‑то у нас все не складывается. Иосиф Виссарионович бы сделал выводы — расстрелял человек 200… Но у нас никаких выводов пока не сделано.
<…> Денацификация Украины, о которой мы говорили… Мы сделали Украину нацией, которая известна во всем мире. Легитимизировали Украину…
Теперь что касается демилитаризации. Если у них было на начало спецоперации условно 500 танков, теперь у них их 5 тыс. Если воевать умели 20 тыс. человек — то теперь 400 тысяч. Как же мы ее демилитаризировали? Теперь мы наоборот — хрен знает как — милитаризировали Украину».
Про украинскую армию
«Украинцы сегодня — одна из сильнейших армий. У них высокий уровень организации, высокий уровень подготовки, высокий уровень разведки, у них есть различное вооружение. Более того, они работают на любых системах: на советских, на натовских, на чем угодно — одинаково успешно. И они абсолютно философски относятся к тому, какие потери они несут. У них всё идет для достижения верховной цели, как у нас в Великую Отечественную войну. Но более технологично и более четко. Вот что мы получили сегодня с демилитаризацией украинской армии.
В Белгородскую область бессовестно заходит ДРГ. Да, наша оборона абсолютно не готова им противодействовать. Ни в одном цивилизованном государстве, которое имеет конфликт с соседями, невозможно пересечь границы. А у нас с Украины, которая является нашим врагом во время войны, спокойно проникают ДРГ, безнаказанно скидывая видео на БМП, на танках. Где гарантия, что она в Москву завтра не приедет? Если она приедет на Рублёвку, тогда хоть кто‑то взбодрится. А пока я понимаю, на жителей Белгородской области всем глубоко насрать».
О детях чиновников
«Когда прихожу к кому‑то из своих знакомых из бюрократического кластера, мне с ужасом говорят: «Зачем ты про детей метёшь? Не трогай детей!». У них же у всех психоз. Ты что? Дети! У Лаврова дочь в Америке живет! Сука, вам как не стыдно?
<…> А у Шойгу что творится? У Шойгу зять ходит булками трясет, ну, ягодицами, а дочка открывает форты кронштадтские (Ксения Шойгу является руководителем проекта «Остров фортов» в Кронштадте — прим. ред.). Ты заработала на эти форты? Ты свои деньги тратишь на эти форты? На боеприпасы, *****, потрать.
И когда министр обороны трясет своей доченькой и трясет ******* [ушлепком], который ещё блогер сидит, пальцы гнет, что ему спецоперация не нравится… Не мы придумали эту спецоперацию, но мы взяли под козырёк и сказали, если деревня пошла в блудняк, если мы пошли ********* [драться] с соседями, то надо ********* [драться] до конца.
А получается, что мужики бьются, а кто‑то просто прется от жизни. Как может зять Шойгу взять и поехать в Арабские Эмираты попочкой трясти? <…> Этого делать нельзя.
<…> Сын, разорванный в клочья, [в гробу лежит], а гаденыш в Арабских Эмиратах попкой крутит. Это раздвоение может закончиться как в 1917-м году Революцией. Сначала солдаты встанут, а после этого их близкие встанут. Напрасно думать, что их [родственников убитых] сотни. Их сейчас десятки тысяч, их скоро будут сотни тысяч, мы от этого никуда не денемся. И всё закончится тем, что будет в одно мгновение Варфоломеева ночь. Вот чем закончится жировство детей».
О Сергее Шойгу и Валерии Герасимове
Вспоминая события в Крыму в 2014 году, Пригожин сказал, что полуостров «освободил [губернатор Сергей] Аксёнов, народные дружины, ФСБ, и силы ЦСО под командованием [теперь губернатора Тульской области] Алексея Дюмина.
«Где был Сергей Кужугетович… Я знаю, о том, что потом, когда ему вручали орден Андрея Первозванного с мечами, единственный в стране, вот там он был. Поэтому теперь на поражении никого не видно. А на победе [разводит руками]».
Далее обсуждая Шойгу, Пригожин заявил: «При Шойгу в армии было поставлено во главу угла лизоблюдство и чинопочитание. Фактически с поляны были убраны все те, кто имел свое мнение. <…> С ним невозможно вести диалог. [Его стиль это] унижение. Есть боги и есть мразь. И поэтому сегодня есть ситуация, которую надо лечить, возвращаясь в 2012 год. И естественно сегодня при другом руководстве».
«Конечно же, основная проблема в Шойгу и в Герасимове. Это два человека, которые своим решением блокировали всё, несмотря на наличие снарядов [для ЧВК «Вагнер»]. Это подтверждали все, включая президента, который заявлял, что снаряды есть», — утверждает Пригожин.
Также он вспоминает, как Шойгу запретил ему заниматься обороной приграничных областей: «Несколько месяцев назад, когда я заявил о том, что буду вести подготовку бойцов в Белгородской и Курской областях, случилось несколько событий. Первое, мне позвонил Министр обороны Шойгу Сергей Кужугетович и, возмущенный, сказал: «Не лезьте, Евгений Викторович, куда не надо. Российская армия сама способна защищать границы». А второе, это было несколько встреч с губернаторами регионов, которые тоже попросили заниматься самостоятельно. Поэтому как же мы можем, как говорится, в чужой хоровод.
Вот когда они будут ******** [терять] всё и народ с вилами выйдет на улицу, естественно, тогда мы придем и будем защищать. Что делать-то? Это же наша Родина. Бюрократы, они виноваты в том, что противник прорывается».
Про потери «Вагнера»
Вспоминая войны в истории России, Пригожин приводит войну в Афганистане и говорит: «В Афганистане погибло значительно меньше людей, чем у нас сейчас в Артемовске».
Далее глава ЧВК «Вагнер» считает, что за год с лишним военных действий у него погибло около 20 тыс. бойцов: «За время ведения спецоперации я выбрал 50 тыс. заключенных, из них погибло около 20%. Их погибло ровно столько же, сколько и тех, кто пришел к нам по контракту. Приблизительно ещё 20% это раненые, которые не могут вернуться в течение трех месяцев».
При этом он упоминает численность ЧВК: 50 тыс. бойцов в «лучшие моменты», 35 тыс. на передовой. Также он рассказывает, что у компании есть свои самолеты, вертолеты, артиллерия, танки, ПВО, РСЗО, разведка и спутниковая разведка. «Мы полноценная армия», — заключает Пригожин.
О преступлениях бывших «вагнеровцев»
Комментируя сообщения в СМИ о преступлениях бывших участников ЧВК «Вагнер», Пригожин заявляет: «У нас сегодня освободилось под 40 тыс. заключенных. У нас преступлений совершено меньше сотни, точную цифру не помню. Это около 0.3%, в 25 раз меньше общей статистики Количество преступлений снижается, потому что они проходят через ту «мясорубку», после которой задумываются, надо ли совершать преступления. Поэтому у них серьезно снижается уровень агрессии».
Константин Долгов отвечает ему, что видит «чью-то руку» в повышенном внимании СМИ к преступлениям «вагнеровцев». «Есть левая рука — министерство обороны. И есть правая рука — администрация президента. Потому что это и есть составляющие глубинного государства. Они проводят брифинги, договариваются с различными СМИ и делают необходимое, чтобы дискредитировать ЧВК «Вагнер». [Зачем?] Не может быть никого святее тех, кто канонизирован. Поэтому у нас идет бюрократическая канализация», — рассуждает глава ЧВК.
Про Навального и ура-патриотизм
Спустя час интервью Пригожин неожиданно заявляет, что Алексей Навальный был «очень полезен»: «Ура-патриотизм заставляет людей валять дурака и ничего не делать, потому что всё равно будет всё «ура». Эффект Навального. Навальный был законченным гандоном. Но он был очень полезен. Потому что когда какой‑то глава корпорации ******* [украл] деньги, и Навальный начинал об этом верещать, то ему было опасно выводить эти деньги. А теперь, когда Навальный сидит — Навального нет, ******* [украл] деньги, вопросов нет. Поэтому — должны быть какие‑то сдерживающие факторы. А когда «ура-патриотизм» — всё хорошо, ничего делать не будем».
О военном положении
«Вероятнее всего, для нас сценарий СВО не будет хорошим. Нам надо готовиться к очень тяжелой войне. Что в этой войне нужно делать, чтобы не просрать Россию? Мы должны ввести военное положение… Мы должны объявлять новые мобилизации. Мы должны во время военного положения всех перевести, кого возможно, на производство боеприпасов. Мы должны перестать строить стеклянные башни, как «Газпром»… Перестать жировать, перестать строить новые дороги и инфраструктурные объекты. И работать только на войну. Победим — можно строить что угодно. Стабилизировать фронт и после этого переходить к каким‑то активным действиям».
Об угрозе ядерного конфликта
«Мы устроили драку. Что такое ядерный конфликт? Вот есть соседи. Они поругались. Ты можешь соседу разбить морду. Можешь разбить посуду. Всякое бывает. Но если тебя сосед послал на три буквы, а ты взял топор и ***** [ударил] его по башке — то это уже такая себе ситуация, странная. Вот ядерная бомба — это топор. Не надо за соседом бегать с топором. Надо честно либо ему ******** [люлей] вставить, либо сознаться, что он тебе вставил. Надо на поле боя доказывать свою правоту, а не бегать с топором — ядерной бомбой».