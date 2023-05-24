«Будет в одно мгновение Варфоломеева ночь»: что рассказал Евгений Пригожин в большом интервью

«Где был Сергей Кужугетович… Я знаю, о том, что потом, когда ему вручали орден Андрея Первозванного с мечами, единственный в стране, вот там он был. Поэтому теперь на поражении никого не видно. А на победе [разводит руками]».

Далее обсуждая Шойгу, Пригожин заявил: «При Шойгу в армии было поставлено во главу угла лизоблюдство и чинопочитание. Фактически с поляны были убраны все те, кто имел свое мнение. <…> С ним невозможно вести диалог. [Его стиль это] унижение. Есть боги и есть мразь. И поэтому сегодня есть ситуация, которую надо лечить, возвращаясь в 2012 год. И естественно сегодня при другом руководстве».