Осужденный за госизмену Иван Сафронов подал жалобу на свой приговор в Верховный суд

Журналист Иван Сафронов, осужденный на 22 года заключения по делу о госизмене, подал жалобу на свой приговор в Верховный суд. Об этом сообщил «Коммерсант».
В данный момент Сафронов находится в колонии в Красноярском крае. Его адвокаты встретились с ним перед подачей кассационной жалобы и согласовали ее текст. Они заявили, что сотрудники колонии не позволили им пообщаться конфиденциально.
Они допустили защитников только в зал для краткосрочных свиданий, а все общение с Сафроновым шло через стекло. В том числе через стекло журналисту показали документы по его делу и текст жалобы в Верховный суд.
«Обсудить же фактуру дела вообще не представлялось возможным, так как, чтобы Иван мог нас хорошо слышать, приходилось практически кричать, что также мы не рисковали делать, поскольку мимо двери постоянно ходили сотрудники исправительной колонии», — посетовал адвокат Дмитрий Катчев.
В этом документе, как подчеркнули юристы Сафронова, содержится просьба об отмене приговора на основе несправедливости вынесенного решения и многочисленных нарушениях «на всех стадиях» разбирательства.
Когда жалоба Сафронова будет рассмотрена Верховным судом, пока неизвестно. Адвокаты предполагают, что это произойдет ближе к осени.
Бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» и советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова приговорили к 22 годам колонии строгого режима в сентябре 2022 года. Его признали виновным по статье 275 УК РФ о госизмене.
По данным ФСБ, Сафронов работал на одну из спецслужб НАТО и передавал ей данные, составляющие гостайну. Данные были якобы переданы в 2017 году через чешскую разведку и касались поставок вооружений в страны Африки и Ближнего Востока.
В окончательном обвинении экс-журналисту вменили еще один эпизод — передачу информации о российских Вооруженных силах в Сирии политологу Демури Воронину. Сафронову предлагали пойти на сделку со следствием и признать вину в обмен на срок в 12 лет, но он отказался.
Сафронов отрицает вину. Его бывшие коллеги и правозащитники связывают преследование Сафронова с его журналистской деятельностью (в «Ведомостях» и «Коммерсанте» он освещал военно-промышленный комплекс России и космическую отрасль).