Власти Франции запретили короткие внутренние авиарейсы ради сокращения вредных выбросов

Власти Франции запретили все внутренние авиарейсы на короткие расстояния ради сокращения выбросов двуокиси углерода в атмосферу. Об этом сообщила Русская служба Би-би-си.
В частности, больше во Франции не будут совершаться перелеты из Парижа в Нант, Лион и Бордо. До этих городов можно добраться на поезде менее чем за два с половиной часа.
Законопроект, впрочем, критикуют за его символичность. По мнению исполняющего обязанности главы группы Airlines for Europe Лорана Донселя, запрет на короткие перелеты повлияет на объем выбросов СО2 минимально.
Экозащитники же, напротив, считают меры французских властей недостаточными. Ранее Гражданская конвенция по климату призывала отметить все авиарейсы в точки, куда можно добраться наземным транспортом за четыре часа.