В Петербурге учителя коррекционной школы оскорбляли и били учеников. Ими заинтересовался СК

«Меня это насторожило, но я подумала: вряд ли ему в школе завязывают ноги. И даже не спросила его об этом. Он показал, как его обижает учитель, нанося удары себе по голове. Я позвонила учителю. Она сказала, что ребенок фантазирует, все выдумывает», — сказала Наталья.