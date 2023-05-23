В Петербурге учителя коррекционной школы оскорбляли и били учеников. Ими заинтересовался СК

В Петербурге один из учеников коррекционной школы № 4 при содействии своей мамы записал на диктофон, что происходит на занятиях в этом учебном заведении. Это привело к скандалу, рассказала «Фонтанка».
На аудиозаписи попали диалоги между сотрудниками школы и детьми. Высказывания педагогов оказались такими некорректными, что ими заинтересовались Следственный комитет и прокуратура. Родители же требуют отстранить от работы учителей.
Те, согласно записям, грубо общались с первоклассниками, утверждали, что тех необходимо «бить, как сидорову козу», и даже применяли к детям физические наказания. Ученики в ответ истерически плакали и просили их не трогать.
Педагоги называют школьников «бестолковками», «чудовищами» и «подонками», а также используют в их присутствии нецензурную лексику. «Ты вроде неплохой пацан, но ты все равно мне не нравишься», — говорит одна из женщин в аудиозаписи.
Она обсуждает внешность мальчика, кричит на него и угрожает ударить. Пострадавшим ребенком оказался Марк, сын Ольги и Александра Петросянов. Мама школьника заявила, что тот пришел недавно из школы с перебитым пальцем.
«Он правой рукой плохо ручку держит. Может, били по руке палкой, но кто же признается?! Сказали, что сам сделал скамейкой», — сказала Ольга.
По словам другой мамы (той, что дала сыну в школу диктофон), ее ребенок Артем говорил, что его обижает учитель, и просил завязывать ему ноги во время выполнения домашней работы.
«Меня это насторожило, но я подумала: вряд ли ему в школе завязывают ноги. И даже не спросила его об этом. Он показал, как его обижает учитель, нанося удары себе по голове. Я позвонила учителю. Она сказала, что ребенок фантазирует, все выдумывает», — сказала Наталья.
Женщина подчеркнула, что «из записи стало ясно, что абсолютно отсутствует учебный процесс, педагоги говорят обо всем, обсуждают личную жизнь учеников, свою личную жизнь, коллег, но только не учебный процесс». Кроме того, на следующий день после записи аудио у сына Натальи на руках проступили синяки — их зафиксировали в медпункте.
Наталья потребовала предоставить ее ребенку других педагогов. После этого мама написал претензию на имя школы, в результате чего в школе начали служебную проверку, а учителей Артема отстранили от занятий. Однако не уволили.
После этого Наталья и еще одна родительница обратились в прокуратуру. В ведомстве пообещали провести проверку, а Следственный комитет пригласил женщин на встречу.