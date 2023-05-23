В Самаре фронтмен «Зверей» Роман Билык устроил драку в баре

В Самаре лидер рок-группы «Звери» Роман Билык оказался в центре потасовки, которая произошла в местном баре. Об этом сообщил портал 63.ru.
В сети появилось видео, на котором видно, как Билык конфликтует с кем‑то из посетителей бара и ведет себя агрессивно. По словам очевидцев, музыкант сильно напился в тот вечер и «сцепился с кем‑то, кидался стульями».
«В итоге его вывели на улицу и вызвали группу быстрого реагирования», — сказали свидетели. Тур-менеджер «Зверей» Денис Волошин опроверг эти данные. Он заявил, что участники группы сами покинули заведение и уехали.
«Роман вместе с частью команды отдыхал в одном из баров после заплыва на лодках по Волге. Компания гостей настойчиво обращалась к музыканту. Они требовали совместных фото и внимания к себе. Им вежливо отказали. В ответ на их настойчивость, вмешательство и неуважение последовала реакция, которую и сняли на видео», — пояснил Волошин.
В Самару коллектив «Звери» приехал ради концерта в рамках гастрольного тура. Он пройдет в городе 23 мая.