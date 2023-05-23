В Самаре фронтмен «Зверей» Роман Билык устроил драку в баре

«Роман вместе с частью команды отдыхал в одном из баров после заплыва на лодках по Волге. Компания гостей настойчиво обращалась к музыканту. Они требовали совместных фото и внимания к себе. Им вежливо отказали. В ответ на их настойчивость, вмешательство и неуважение последовала реакция, которую и сняли на видео», — пояснил Волошин.