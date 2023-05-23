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У призывников заберут загранпаспорта, Шварцнеггер устроился в Netflix и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 20:16
Новости
Госдума приняла закон, который обяжет призывников сдавать загранпаспорта
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