Госдума приняла закон о штрафах за укусы домашних животных до 200 тысяч рублей

Обычных граждан за инциденты с вредом здоровью, произошедшие из‑за неправильного обращения с питомцами, будут штрафовать на сумму до 30 тыс. рублей, а должностные лица — до 100 тыс.
Закон также предполагает наказывать хозяев, не соблюдающих требования к содержанию животных, в том числе оставляющих их. Такие действия будут караться штрафом на сумму до 3000 рублей. В случае, если правонарушение совершило должностное лицо, штраф составит до 15 тыс., если юридическое — до 30 тыс.
За жестокое обращение с животными будут штрафовать на более серьезные суммы. Гражданам будет грозить штраф до 15 тыс. рублей, должностным лицам — до 30 тыс. рублей, юридическим лицам — до 100 тыс. рублей.
Владельцев приютов правонарушения могут обернуться штрафами до 15 тыс. (для должностных лиц) и до 30 тыс. (для юридических). За ненадлежащее обращение с бездомными животными также начнут наказывать: гражданам грозит предупреждение или штраф до 5000, должностным лицам — до 15 тыс., юрлицам — до 50 тыс.
Строже станет и контроль за использованием животных в культурно-зрелищных целях: документ предусматривает штрафы до 15 000, 30 000 и 100 000 рублей соответственно для разных категорий лиц. Содержание животных без лицензии в зоопарках и цирках будет приводить к наказанию вплоть до 200 тыс. рублей.