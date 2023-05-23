Госдума приняла закон о штрафах за укусы домашних животных до 200 тысяч рублей

Закон также предполагает наказывать хозяев, не соблюдающих требования к содержанию животных, в том числе оставляющих их. Такие действия будут караться штрафом на сумму до 3000 рублей. В случае, если правонарушение совершило должностное лицо, штраф составит до 15 тыс., если юридическое — до 30 тыс.