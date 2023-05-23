Арзамасский тракторист вспахал поле в виде надписи «Я русский!»

Агрономы из Нижегородской области вспахали поле в Арзамасе в виде надписи «Я русский!». Видео появилось в паблике во «ВКонтакте» «Мой Нижний Новгород».
Ролик сопровождается одноименной песней Shaman. В конце видео показана надпись, снятая на квадрокоптер.
Пользователи обратили внимание, что надпись «Я русский!» выполнили с помощью трактора и сцепки зарубежного производства.
Полиция организовала проверку из‑за видео. Все дело в том, что в регионе запрещено использование беспилотных летательных средств.
Только самое интересное — у нас в твиттере
расскажите друзьям