Вино за 2,5 евро победило в престижном винном конкурсе. Сомелье сочли его исключительным

Все эти ухищрения принесли результат — медаль конкурса Gilbert et Gaillard и возможность наклеить на бутылки с вином золотые этикетки, подтверждающие его новый статус. Судьи охарактеризовали вино за 2,5 евро как «учтивое и нервное» (так говорят о легком вине, которое обладает кислинкой и как будто трепещет во рту), а вкус показался экспертам богатым, «с чистыми молодыми ароматами, которые обещают приятную сложность».