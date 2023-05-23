Вино за 2,5 евро победило в престижном винном конкурсе. Сомелье сочли его исключительным

Судьи престижного винного конкурса Gilbert et Gaillard в результате обмана присудили золотую медаль этого года вину из супермаркета за 2,5 евро (216 рублей по текущему курсу). Они сочли его исключительным, пишет Oddity Central.
Хитрость провернули команда бельгийского журнала On n’est pas des pigeons и Эрик Бошман, признанный лучшим сомелье Бельгии в 1988 году. Они провели дегустацию дешевых вин в супермаркете и выбрали из них худшее на вкус.
Бутылку стоимостью 2,5 евро замаскировали под вино премиум-класса, назвав его Chateau Colombier и создав более привлекательную этикетку. Они даже придумали историю вина, утверждая, что оно сделано из сортов винограда, произрастающих в Кот-де-Самбр и Маас в бельгийском регионе Валлония.
После этого Бошман и журналисты зарегистрировали вино на конкурсе — для этого достаточно было заплатить вступительный взнос в 50 евро, отправить образцы для дегустации и лабораторные данные, такие как уровень алкоголя и сахара.
Чтобы увеличить шансы на победу, они отправили лабораторные данные другого, более качественного вина. Организаторы не удосужились их перепроверить и приняли их за чистую монету.
Бошман начал расхваливать вино за 2,5 евро среди своих коллег-сомелье, называя его исключительным. Он сделал ставку на то, что многие сомелье находятся под влиянием авторитетов в винном деле.
Все эти ухищрения принесли результат — медаль конкурса Gilbert et Gaillard и возможность наклеить на бутылки с вином золотые этикетки, подтверждающие его новый статус. Судьи охарактеризовали вино за 2,5 евро как «учтивое и нервное» (так говорят о легком вине, которое обладает кислинкой и как будто трепещет во рту), а вкус показался экспертам богатым, «с чистыми молодыми ароматами, которые обещают приятную сложность».
Журнал On n’est pas des pigeons раскрыл свою шутку и предупредил потребителей, что не все винные медали одинаковы. Некоторые конкурсы более профессиональны, а другие созданы исключительно для зарабатывания денег.