В Манеже пройдет вторая петербургская ярмарка искусства «1703»

Число участников увеличилось почти в два раза — свои стенды на ярмарке представят более 30 галерей современного искусства из Петербурга, Москвы, Калуги и Нижнего Новгорода. Диапазон техник, в которых выполнены работы, широкий: от графики и живописи до инсталляций современного искусства.