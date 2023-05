В Манеже пройдет вторая петербургская ярмарка искусства «1703»

Среди прочих в ярмарке участвуют: 11.12 Gallery, 3L Store, галерея «573», Art & Brut Gallery, Arts Square Gallery, Artstory Gallery, Artzip, Askeri Gallery, A-s-t-r-a, центр визуальной культуры Béton, Generative Gallery, Grabar Gallery, Fineart Gallery, K2 Studio, Krokin Gallery, Lumiere Gallery, Maison 25, Marina Gisich Gallery, Masters Digital Gallery, Myth Gallery, Namegallery, Pennlab Gallery, Pogodina Gallery, Pop Up Gallery, Pro Art’s, Third Place NFT, Triumph Gallery, VS Gallery, «Е.К.Арт-бюро», «Культпроект», «Март», «Палаты», «Тираж 1/1».