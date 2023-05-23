В Манеже пройдет вторая петербургская ярмарка искусства «1703»

С 14 по 18 июня в центральном выставочном зале «Манеж» пройдет вторая петербургская ярмарка искусства «1703». Подробностями с «Афишей Daily» поделились организаторы.
Число участников увеличилось почти в два раза — свои стенды на ярмарке представят более 30 галерей современного искусства из Петербурга, Москвы, Калуги и Нижнего Новгорода. Диапазон техник, в которых выполнены работы, широкий: от графики и живописи до инсталляций современного искусства.
«В этом году ярмарка отказалась от гибридного формата с большой выставочной частью и сконцентрировалась на главном: стать местом встречи галерей и актуального искусства со зрителями — потенциальными коллекционерами», — отметили организаторы.
Среди прочих в ярмарке участвуют: 11.12 Gallery, 3L Store, галерея «573», Art & Brut Gallery, Arts Square Gallery, Artstory Gallery, Artzip, Askeri Gallery, A-s-t-r-a, центр визуальной культуры Béton, Generative Gallery, Grabar Gallery, Fineart Gallery, K2 Studio, Krokin Gallery, Lumiere Gallery, Maison 25, Marina Gisich Gallery, Masters Digital Gallery, Myth Gallery, Namegallery, Pennlab Gallery, Pogodina Gallery, Pop Up Gallery, Pro Art’s, Third Place NFT, Triumph Gallery, VS Gallery, «Е.К.Арт-бюро», «Культпроект», «Март», «Палаты», «Тираж 1/1».
Кроме выставочной, будет и культурно-образовательная часть — лекторий, дискуссионная площадка и медиации для посетителей. Эксперты в области современной культуры расскажут о галерейном бизнесе, новых технологиях в искусстве, фотографии, дизайне, молодом искусстве и образовании в арт-бизнесе. Купить билеты на ярмарку можно на «Афише».