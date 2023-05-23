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С 1 сентября в нескольких школах Москвы начнется изучение африканских языков

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:59

С 1 сентября в четырех школах Москвы начнется преподавание африканских языков, сообщает ТАСС. К разработке учебных программ привлекли магистров и аспирантов Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ.

По словам директора вуза Алексея Маслова, в трех школах будут преподавать суахили, в еще одной — амхарский язык. Также в школьную программу будут включены йоруба и другие языки, но попозже, добавил он.

«Наш такой экспертный прогноз, что с сентября этого года как минимум более 150 человек в разных школах Москвы уже будут изучать африканские языки. Нагрузка небольшая, речь идет об одном-двух уроках в неделю <…>. Наша задача не столько выучить африканский язык, сколько создать мотивацию для детей к дальнейшему изучению Африки», — поделился планами Маслов.

Программу по изучению африканских языков поддерживает Департамент образования Москвы, в ряде школ активно развивают преподавание регионоведения Африки — это рассказ о культуре, истории и экономике стран континента. «Я думаю, что если опыт будет удачный, в чем, честно говоря, я не сомневаюсь, то потом его можно будет масштабировать уже и на другие регионы России», — сказал Маслов.

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