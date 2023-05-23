С 1 сентября в нескольких школах Москвы начнется изучение африканских языков

Программу по изучению африканских языков поддерживает Департамент образования Москвы, в ряде школ активно развивают преподавание регионоведения Африки — это рассказ о культуре, истории и экономике стран континента. «Я думаю, что если опыт будет удачный, в чем, честно говоря, я не сомневаюсь, то потом его можно будет масштабировать уже и на другие регионы России», — сказал Маслов.