Эд Ширан зашел на школьную репетицию, чтобы подарить ученикам гитары и билеты на свой концерт

Ученики средней школы Миддлтон во Флориде были настолько увлечены репетицией своего выступления, что далеко не сразу заметили, что в их класс вошел Эд Ширан. Лишь после финального аккорда участники любительского бенда подняли головы — и тогда британский певец удостоился аплодисментов и восхищенных возгласов. Ширан поднялся на дирижерскую трибуну и рассказал, что привез школьникам в подарок несколько гитар. «Еще я завтра выступаю на стадионе с аншлагом, но у меня есть билеты для вас всех», — добавил он, вызвав еще больший восторг у присутствующих.