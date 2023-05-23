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Эд Ширан зашел на школьную репетицию, чтобы подарить ученикам гитары и билеты на свой концерт

Анна Красюк
Сегодня в 15:52

Ученики средней школы Миддлтон во Флориде были настолько увлечены репетицией своего выступления, что далеко не сразу заметили, что в их класс вошел Эд Ширан. Лишь после финального аккорда участники любительского бенда подняли головы — и тогда британский певец удостоился аплодисментов и восхищенных возгласов. Ширан поднялся на дирижерскую трибуну и рассказал, что привез школьникам в подарок несколько гитар. «Еще я завтра выступаю на стадионе с аншлагом, но у меня есть билеты для вас всех», — добавил он, вызвав еще больший восторг у присутствующих.

После этого певец исполнил «Perfect» — этот хит 2017 года даже заставил прослезиться одну из учениц. В конце встречи все желающие получили автографы Ширана и сфотографировались с ним.

Видео с визитом к школьному бенду стало популярным в сети, и поклонники исполнителя теперь еще больше восхищаются им. «Эд потрясающий артист и феноменальный человек!» — пишут в твиттере. И добавляют, что этим школьникам очень повезло: «Произошедшее еще долго будет влиять на них, ведь это так вдохновляет!»

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Эд Ширан
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