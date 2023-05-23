Правительство выделит 95 млрд рублей на модернизацию пунктов пропуска через границу

На пунктах пропуска собираются установить новое оборудование, внедрить электронную очередь, построить административные здания и оптимизировать их содержание. «Новый принцип сканирования транспорта и электронная очередь существенно изменят ландшафт границы России. Из работающих пунктов мы акцентировали внимание на развитии 84 — на них приходится примерно 66% грузооборота между Россией и другими странами (около 14 млн транспортных средств в год)», — заявил Савельев.