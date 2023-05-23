Правительство выделит 95 млрд рублей на модернизацию пунктов пропуска через границу

На модернизацию пунктов пропуска через госграницу России власти направят в 2023 году 25 млрд рублей, в 2024–2025 годах — по 35 млрд ежегодно. Об этом сообщает РБК со ссылкой на министра транспорта Виталия Савельева.
На пунктах пропуска собираются установить новое оборудование, внедрить электронную очередь, построить административные здания и оптимизировать их содержание. «Новый принцип сканирования транспорта и электронная очередь существенно изменят ландшафт границы России. Из работающих пунктов мы акцентировали внимание на развитии 84 — на них приходится примерно 66% грузооборота между Россией и другими странами (около 14 млн транспортных средств в год)», — заявил Савельев.
В 2021 году Минтранс оценивал комплексную модернизацию всех пограничных пунктов в более 300 млрд рублей. «Текущая ситуация, которая сложилась в области обустройства пунктов пропуска, оставляет желать лучшего. Потому что большая часть объектов на сегодняшний день находится в ненормативном состоянии», — говорил заместитель директора профильного департамента министерства Акоп Акопян.
Больше всего пограничных пунктов пропуска у РФ с Казахстаном (52, из них работают 50) и Китаем (28, работают 19).