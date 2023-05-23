В Японии арестовали ютубера за публикацию спойлеров с монетизацией

52-летний житель города Нагои стал первым человеком, арестованным в Японии за незаконную загрузку геймплейных роликов по Steins;Gate: My Darling’s Embrace, в которых есть концовка визуальной новеллы. Об этом сообщает Japan Today.
Ютубер монетизировал эти видео. Помимо самой новеллы, он загружал отрывки из аниме-адаптации и фрагменты аниме «Семья шпиона» в формате краткого пересказа. Japan Today отмечает, что на ютубе можно встретить много геймплейных роликов от японских геймеров, но они не собирают доход от рекламы.
Мужчину обвинили в нарушении авторских прав и публикации спойлеров, он признал свою вину. Японская организация по распространению контента за рубежом Coda заявила, что для любого использования игровых видео требуется разрешение правообладателя.
Steins;Gate: My Darling’s Embrace вышла в 2011 году, а в 2019-м была переиздана. Нынешним правообладателем является медиакомпания Kadokawa.