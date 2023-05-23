В Японии арестовали ютубера за публикацию спойлеров с монетизацией

Ютубер монетизировал эти видео. Помимо самой новеллы, он загружал отрывки из аниме-адаптации и фрагменты аниме «Семья шпиона» в формате краткого пересказа. Japan Today отмечает, что на ютубе можно встретить много геймплейных роликов от японских геймеров, но они не собирают доход от рекламы.