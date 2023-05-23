Моргенштерна* могут оштрафовать за посты без метки иностранного агента

Тогда же в мае 2022 года Моргенштерн оспорил включение в реестр в суде, но процесс закончился безуспешно. Сейчас иски об исключении из списка иноагентов против Минюста поданы Земфирой*, Максимом Галкиным*, Ильей Варламовым* и Семеном Слепаковым*.