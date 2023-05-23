Моргенштерна* могут оштрафовать за посты без метки иностранного агента

На Моргенштерна* завели административное дело за публикации без маркировки «иностранного агента». Материалы поступили в Савеловский районный суд Москвы, говорится в карточке на сайте суда.
На рэпера составлен протокол по статье об отсутствии в публикациях маркировки «иностранного агента» (часть 4 статьи 19.34 КоАП). По этой статье он может быть оштрафован на 50 тыс. рублей.
Материалы поступили в суд во вторник утром. Дата заседания по административному делу пока не назначена.
Моргенштерна включили в список «иностранных агентов» в мае 2022 года одновременно с бывший председатель партии «Союз правых сил» Леонид Гозман*, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук Борис Кагарлицкий*, исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарев* и гражданская активистка Наталья Баранова*.
Из данных реестра следовало, что рэпер осуществлял «политическую деятельность» на средства от компании Yoola Labs Ltd. Эта компания является официальной партнерской сетью YouTube и занимается продвижением блогеров. Среди прочих, она сотрудничает с журналистом Юрием Дудем*, блогерами Николаем Соболевым*, Сашей Спилберг и Марьяной Ро.
Тогда же в мае 2022 года Моргенштерн оспорил включение в реестр в суде, но процесс закончился безуспешно. Сейчас иски об исключении из списка иноагентов против Минюста поданы Земфирой*, Максимом Галкиным*, Ильей Варламовым* и Семеном Слепаковым*.
Аналогичные административные дела сейчас заведены на его коллегу Noize MC*, ведущую Татьяну Лазареву* и социолога Виктора Вахштайна*.
* все признаны иностранными агентами