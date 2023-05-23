Реклама
Новости

Ford, BMW и Tesla в США уберут из своих моделей AM-радио из‑за нового закона

Рустам Абдуллин
Сегодня в 09:57

Производители автомобилей, в том числе Ford, BMW и Tesla, перестанут встраивать в свои новые модели AM-радиоприемники для рынка США. Законодатели разработали проект, запрещающий это, передает The Washington Post.

На решение запретить автомобильным компаниям доступ к радиочастотам повлияло сокращение потребительской базы и особенности электрических двигателей, которые создают помехи сигналу. BMW, Mazda, Polestar, Rivian, Tesla, Volkswagen и Volvo уже отказались от аудиосистемы в своих электромобилях, в то время как Ford объявил, что постепенно откажется от них в моделях с электрическим и бензиновым двигателем. Однако Nissan, Toyota и Honda делать этого не хотят.

Согласно новому законопроекту, Национальное управление безопасности движения на трассах обязано издать правила, которые обяжут автопроизводителей устанавливать AM-радио без дополнительной платы. Законодатели утверждают, что отсутствие какого‑либо радиоприемника затруднит получение информации об общественной безопасности.

Ford убрал AM-приемники из своих моделей, потому что, согласно данным компании, на него приходилось менее 5% прослушиваний в автомобиле. Однако Национальная ассоциация вещателей подсчитала, что 82 млн человек в США ежемесячно слушают AM-радио.

расскажите друзьям
теги
Ford
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»