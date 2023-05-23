Ford, BMW и Tesla в США уберут из своих моделей AM-радио из‑за нового закона

На решение запретить автомобильным компаниям доступ к радиочастотам повлияло сокращение потребительской базы и особенности электрических двигателей, которые создают помехи сигналу. BMW, Mazda, Polestar, Rivian, Tesla, Volkswagen и Volvo уже отказались от аудиосистемы в своих электромобилях, в то время как Ford объявил, что постепенно откажется от них в моделях с электрическим и бензиновым двигателем. Однако Nissan, Toyota и Honda делать этого не хотят.