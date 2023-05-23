Ford, BMW и Tesla в США уберут из своих моделей AM-радио из‑за нового закона

На решение запретить автомобильным компаниям доступ к радиочастотам повлияло сокращение потребительской базы и особенности электрических двигателей, которые создают помехи сигналу. BMW, Mazda, Polestar, Rivian, Tesla, Volkswagen и Volvo уже отказались от аудиосистемы в своих электромобилях, в то время как Ford объявил, что постепенно откажется от них в моделях с электрическим и бензиновым двигателем. Однако Nissan, Toyota и Honda делать этого не хотят.
Согласно новому законопроекту, Национальное управление безопасности движения на трассах обязано издать правила, которые обяжут автопроизводителей устанавливать AM-радио без дополнительной платы. Законодатели утверждают, что отсутствие какого‑либо радиоприемника затруднит получение информации об общественной безопасности.
Ford убрал AM-приемники из своих моделей, потому что, согласно данным компании, на него приходилось менее 5% прослушиваний в автомобиле. Однако Национальная ассоциация вещателей подсчитала, что 82 млн человек в США ежемесячно слушают AM-радио.