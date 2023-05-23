Бросание подвязки, мальчишники и еще 7 свадебных традиций, которые раздражают женщин

Многие свадебные традиции складывались веками, и некоторые из них успели устареть. Тем не менее они до сих пор становятся частью церемоний. Пользовательницы реддита делятся, какие обычаи кажутся им раздражающими. Собрали девять самых наглядных примеров.
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«Я наполовину южноазиатка, и у нас есть такая „традиция“: невеста должна быть грустной, тихой и застенчивой во время церемонии. Старейшины обычно смотрят свысока на невест, которые счастливы, танцуют и т. д. Это такая чушь, ее нужно отменить. Кроме того, от невесты ожидают, что она пригласит людей, которых даже не знает, например приятелей друзей. Также она обязана приглашать всех членов семьи, даже если они ей не нравятся», — lieutenantblackhat.
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«Бросание подвязки. Эта традиция должна умереть. Это так грубо. Такое было на нашей свадьбе с моим уже бывшим мужем, и я чувствовала себя отвратительно, когда мы это делали», — Jael_jr.
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«[Самая раздражающая свадебная традиция —] любые упоминания о том, что жених теперь „связан“, а невеста — это „ядро с цепью“. И почему мы продолжаем вести себя так, как будто супружеские пары ненавидят друг друга?» — keket87.
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«[Самая раздражающая свадебная традиция —] девичники и мальчишники в культурах, где более или менее ожидается, что они будут вращаться вокруг сексуальных действий или включать их. В моем мире такие мероприятия — это способ отпраздновать брак, а не то, что должно содержать какие‑либо намеки на абсолютно грубую идею „последней ночи свободы“, неважно, насколько шутливую. Для меня это крайне странно и неудобно, и я бы никогда в этом не участвовала», — sadsledgemain.
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«[Раздражает традиция, в которой] невесту „отдает“ ее отец, как будто она была его собственностью, а теперь принадлежит жениху», — msstark.
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«[Не нравится, когда] люди настолько увлечены своей свадебной эстетикой и фотографиями, что просят гостей изменить свой внешний вид. Например, попросить свою подругу с яркими волосами покрасить их в натуральный цвет или заставить гостя с татуировками замаскировать их», — Jeanetica.
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«[Самая раздражающая свадебная традиция] состоит в том, что семья невесты оплачивает свадьбу. В отношениях два человека. Если за это платят ваши родители, это должны быть общие расходы. Вообще, я считаю, жених и невеста должны сами заплатить за свою свадьбу. В любом случае расходы не должны ложиться на одну сторону», — SnowyLittleDeer.
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«[Самая раздражающая свадебная традиция —] клятвы вроде: „жены, подчиняйтесь своим мужьям“», — Upset-Possibility519.
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«В моей стране жених ведет себя так, как будто он платит за невесту. Он приносит деньги, подходят несколько мужчин, одетых как фальшивые невесты, и жених такой: „Мне не нравится эта, приведи мне следующую!“ А затем приходит настоящая невеста, которую он „покупает“», — Exotic_West_75.