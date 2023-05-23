Бросание подвязки, мальчишники и еще 7 свадебных традиций, которые раздражают женщин

«Я наполовину южноазиатка, и у нас есть такая „традиция“: невеста должна быть грустной, тихой и застенчивой во время церемонии. Старейшины обычно смотрят свысока на невест, которые счастливы, танцуют и т. д. Это такая чушь, ее нужно отменить. Кроме того, от невесты ожидают, что она пригласит людей, которых даже не знает, например приятелей друзей. Также она обязана приглашать всех членов семьи, даже если они ей не нравятся», — lieutenantblackhat.