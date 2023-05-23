Пользователи интернета от «Ростелекома» массово сообщают о сбое в комментариях в официальном сообществе компании во «ВКонтакте». У них не загружаются зарубежные сервисы и сайты.
Первые комментарии пользователей о проблеме стали появляться еще вечером 22 мая. Они рассказали о недоступности GitHub, WhatsApp, Discord, Telegram, Figma, Steam и Twitch, серверов мобильных игр. Некоторые писали о проблемах в работе приложения «Додо Пиццы» и сайта «ЯПлакалъ». Доступ к сервисам появлялся, если включить VPN.
В «Ростелекоме» признали сбой. «Отмечаются технические проблемы на одной из европейских площадок обмена трафиком. Из‑за этого может быть временно затруднен доступ к некоторым зарубежным интернет-ресурсам», — рассказали в пресс-службе сайту iXBT. Подключены резервные международные каналы связи, добавили представители компании, сети «Ростелекома» в России работают в штатном режиме.