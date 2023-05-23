В «Ростелекоме» признали сбой. «Отмечаются технические проблемы на одной из европейских площадок обмена трафиком. Из‑за этого может быть временно затруднен доступ к некоторым зарубежным интернет-ресурсам», — рассказали в пресс-службе сайту iXBT. Подключены резервные международные каналы связи, добавили представители компании, сети «Ростелекома» в России работают в штатном режиме.