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Пользователи «Ростелекома» массово сообщили о сбое — не загружаются зарубежные сервисы и сайты

Максим Саблин
Сегодня в 10:07
Обновлено в 12:06:

Представитель «Ростелекома» сообщил РБК, что «проблема с доступом к зарубежным ресурсам решена».

Пользователи интернета от «Ростелекома» массово сообщают о сбое в комментариях в официальном сообществе компании во «ВКонтакте». У них не загружаются зарубежные сервисы и сайты.

Первые комментарии пользователей о проблеме стали появляться еще вечером 22 мая. Они рассказали о недоступности GitHub, WhatsApp, Discord, Telegram, Figma, Steam и Twitch, серверов мобильных игр. Некоторые писали о проблемах в работе приложения «Додо Пиццы» и сайта «ЯПлакалъ». Доступ к сервисам появлялся, если включить VPN.

В «Ростелекоме» признали сбой. «Отмечаются технические проблемы на одной из европейских площадок обмена трафиком. Из‑за этого может быть временно затруднен доступ к некоторым зарубежным интернет-ресурсам», — рассказали в пресс-службе сайту iXBT. Подключены резервные международные каналы связи, добавили представители компании, сети «Ростелекома» в России работают в штатном режиме.

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