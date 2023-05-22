Вышел трейлер комедии «Клуб чудес» с Мэгги Смит и Кэти Бейтс

На ютуб-канале Sony Pictures Classics опубликовали трейлер комедии «Клуб чудес» Тадеуса О’Салливана, в которой снялись Мэгги Смит («Аббатство Даунтон»), Кэти Бейтс («Титаник») и Аджи О’Кейси («Ридли-роуд»).
Они сыграли трех подруг, относящихся к разным поколениям и проживающих в неблагополучной общине Баллигар в Дублине в 1967 году. Героини, согласно сюжету фильма, лелеют одну мечту: выиграть паломническое путешествие в священный французский город Лурд.
По легенде Лурд представляет собой место чудес, которое привлекает миллионы людей ежегодно. Поездка в город должна стать незабываемым приключением для Лили, Эйлин и Долли, однако к ней присоединяется старая приятельница героинь Крисси. Она возвращается в Баллигар ради похорон матери.
Крисси, роль которой исполнила Лора Линни («Шоу Трумана»), прожила почти 40 лет в США и серьезно отличается от остальных жительниц Баллигара. Но это еще не главная особенность, которая разделяет ее и других паломниц. Впрочем, у всех четырех женщин есть и общее — прошлое, которое они разделяли много лет назад.
Путешествие вернет героинь к давним событиям, вскроет затаенные раны и вынудит четверку подруг взглянуть в лицо своему прошлому, совершенным ошибкам и недосказанным словам любви. Узнать о том, к каким сюрпризам приведет Лили, Эйлин, Долли и Крисси поездка в поисках чудес, можно будет с 24 ноября.