Вышел трейлер комедии «Клуб чудес» с Мэгги Смит и Кэти Бейтс

Крисси, роль которой исполнила Лора Линни («Шоу Трумана»), прожила почти 40 лет в США и серьезно отличается от остальных жительниц Баллигара. Но это еще не главная особенность, которая разделяет ее и других паломниц. Впрочем, у всех четырех женщин есть и общее — прошлое, которое они разделяли много лет назад.