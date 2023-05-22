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В Московском театре иллюзии представят премьеру «Музыкального безобразия» — спектакля о муми-троллях

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:41

В Московском театре иллюзии представят премьеру семейного спектакля «Музыкальное безобразие», созданного по книгам Туве Янссон о муми-троллях. Об этом «Афише Daily» рассказали авторы проекта.

Все основные роли в постановке играют профессиональные актеры с синдромом Дауна. Режиссер Сергей Котюх создал спектакль при участии кинотеатрального проекта «ВзаимоДействие» и дизайнера Тони Воробьевой.

Котюх сам написал сценарий «Музыкального безобразия». Костюмы к спектаклю придумали вместе с брендом SuperSonya по мотивам рисунков пятилетней Сони — дизайнера с синдромом Дауна. Декорация создала художник Алиса Кукуй.

Музыкальная партитура постановки состоит из композиций шестидесятых-семидесятых годов. Они сопровождают сказку об ироничных героях, жизнь которых полна дружбы и любви, хулиганства и веселья, а также времени, проведенного с семьей и в одиночестве.

Среди действующих лиц «Музыкального безобразия» — не только муми-тролли, но и реальные исторические персонажи, например Джон Леннон, Энди Уорхол, Мэрилин Монро и Александр Пушкин.

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