В Московском театре иллюзии представят премьеру семейного спектакля «Музыкальное безобразие», созданного по книгам Туве Янссон о муми-троллях. Об этом «Афише Daily» рассказали авторы проекта.
Все основные роли в постановке играют профессиональные актеры с синдромом Дауна. Режиссер Сергей Котюх создал спектакль при участии кинотеатрального проекта «ВзаимоДействие» и дизайнера Тони Воробьевой.
Котюх сам написал сценарий «Музыкального безобразия». Костюмы к спектаклю придумали вместе с брендом SuperSonya по мотивам рисунков пятилетней Сони — дизайнера с синдромом Дауна. Декорация создала художник Алиса Кукуй.
Музыкальная партитура постановки состоит из композиций шестидесятых-семидесятых годов. Они сопровождают сказку об ироничных героях, жизнь которых полна дружбы и любви, хулиганства и веселья, а также времени, проведенного с семьей и в одиночестве.
Среди действующих лиц «Музыкального безобразия» — не только муми-тролли, но и реальные исторические персонажи, например Джон Леннон, Энди Уорхол, Мэрилин Монро и Александр Пушкин.