Авиафестиваль «Небо: теория и практика» перенесут на новые даты

«Проводить авиационный фестиваль без летной программы мы считаем нечестным по отношению к вам, дорогие наши зрители. <…> Главным приоритетом для нас является безопасность гостей и участников, а также открытые, честные партнерские отношения. Эта позиция неизменна», — заявили создатели фестиваля.