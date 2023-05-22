Авиафестиваль «Небо: теория и практика» перенесут на новые даты

Авиафестиваль «Небо: теория и практика», который должен был пройти 27 и 28 мая в подмосковной Балашихе, перенесут на новые даты. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.
По их словам, администрация Балашихи и оператор аэродрома Черное АО «МАРЗ ДОСААФ» отозвали согласование о проведении фестиваля в указанные даты в связи со «сложившейся оперативной обстановкой».
«Проводить авиационный фестиваль без летной программы мы считаем нечестным по отношению к вам, дорогие наши зрители. <…> Главным приоритетом для нас является безопасность гостей и участников, а также открытые, честные партнерские отношения. Эта позиция неизменна», — заявили создатели фестиваля.
Они отметили, что «Небо» пришлось отменить уже во время монтажа площадки. В ближайшее время организаторы мероприятия сообщат о новых датах проведения фестиваля. Все приобретенные билеты будут действительны.