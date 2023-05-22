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Театр «Шалом» проведет благотворительный показ спектакля «В начале было…»

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:56

Московский еврейский театр «Шалом» проведет благотворительный показ спектакля «В начале было…» в День защиты детей. Об этом «Афише Daily» рассказали представители театра.

Премьера постановки состоялась недавно, в апреле, в рамках фестиваля «Черешневый лес». Спектакль, который стал первым детским представлением труппы, поставил режиссер и художник Дамир Салимзянов.

В основу постановки легли тексты Ветхого Завета. Салимзянов и актеры театра приглашают погрузиться в самое начало всего существующего и перенестись в мир чудес и волшебства с помощью иллюзионного реквизита.

Зрители в ходе представления смогут своими глазами увидеть, как из ничего возникают звезды, животные, птицы и, наконец, люди, а также как сила искренней веры и воображения преображает реальность.

«Салимзянов подходит к серьезной теме с веселым настроем, юмором и легкостью, создавая атмосферу праздника для зрителей. Режиссер глубоко верит, что первый поход ребенка в театр должен стать незабываемым событием, остаться в памяти надолго. Спектакль „В начале было…“ именно такой — он пленяет воображение», — говорят о спектакле в театре.

Средства от продажи билетов на 1 июня пойдут в Фонд Хабенского. Они помогут детям и молодым взрослым с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного и спинного мозга вовремя получить необходимую медицинскую помощь. Билеты на спектакль можно купить здесь.

«Каждый наш день должен быть днем защиты детей. Я чувствую безмерную благодарность к людям, которые ежедневно занимаются спасением детских жизней. Мне кажется, это совершенно естественный шаг театра — перечислить деньги, заработанные в этот день показом спектакля для детей в фонд».
Олег Липовецкий
Художественный руководитель театра «Шалом»
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Дамир Салимзянов
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