Театр «Шалом» проведет благотворительный показ спектакля «В начале было…»

«Каждый наш день должен быть днем защиты детей. Я чувствую безмерную благодарность к людям, которые ежедневно занимаются спасением детских жизней. Мне кажется, это совершенно естественный шаг театра — перечислить деньги, заработанные в этот день показом спектакля для детей в фонд».

Олег Липовецкий Художественный руководитель театра «Шалом»