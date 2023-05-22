Ирландия первой в мире разместит на алкогольных напитках предупреждения о вреде употребления

«При наличии такой информации мы сможем принять информированное решение об употреблении алкоголя. На упаковке других продуктов и напитков уже содержится информация, связанная со здоровьем, и, если необходимо, предупреждения о риске для здоровья. Этот закон приводит алкоголь в соответствие с этими нормами», — заявил министр здравоохранения Ирландии Стивен Доннелли.