Ирландия первой в мире разместит на алкогольных напитках предупреждения о вреде употребления

Ирландия станет первой страной мира, где на алкогольной продукции разместят предупреждения о вреде употребления наподобие тех, которые используются на табачных изделиях. Об этом сообщило правительство страны.
Специальная маркировка появится на алкогольных напитках с мая 2026 года. На бутылках и банках появятся сообщения о риске развития рака и заболеваний печени, количестве калорий в продукции и вреде ее употребления для беременных.
«При наличии такой информации мы сможем принять информированное решение об употреблении алкоголя. На упаковке других продуктов и напитков уже содержится информация, связанная со здоровьем, и, если необходимо, предупреждения о риске для здоровья. Этот закон приводит алкоголь в соответствие с этими нормами», — заявил министр здравоохранения Ирландии Стивен Доннелли.
Решение ирландских властей раскритиковали в других государстваз. В частности, Великобритания, США, Мексика и Куба, а также еще ряд стран обратились с жалобой во Всемирную торговую организацию.
Ирландский Совет по исследованиям в сфере здравоохранения сообщил, что потребление алкоголя в стране достигло максимальных показателей в 2001 году. Тогда ирландцы выпивали в среднем по 14,3 л этилового спирта в год. В данный момент этот показатель составляет 10,2 л.