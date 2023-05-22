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На территории «Хлебозавода № 9» пройдет городской фестиваль «День соседа»

Юлия Онодэра
Сегодня в 16:53

27 мая на территории «Хлебозавода № 9» пройдет ежегодный городской фестиваль «День соседа». Вход на него будет свободным, рассказали «Афише Daily» организаторы мероприятия.

Они анонсировали программу, которая включает в себя классы йоги, мастер-классы для всей семьи, эколекторий от спикеров «Яндекс Дзена» и студии «Вкус и цвет», маркет локальных брендов, концерты, VR-игры и многое другое.

Мероприятие, по задумке создателей, должно объединить горожан, помочь им найти единомышленников и позволить отлично провести теплый субботний день с близкими.

На фестивале можно будет купить пленки и зины фотолаборатории «Луч», благовония и керамику от Teplo, поучаствовать в свопе растений GrowBox, а также оценить новинки книжного магазина «Лабиринт» и Partisan Press.

Команда QBIK откроет теплицу, где пройдут мастер-классы по созданию коллажей, уроки рисования и воркшоп от Музея транспорта Москвы. С 16.00 до 18.00 там же проведут детскую программу Uteens и мастер-класс флористов «Цветы без повода».

Кроме того, на «Хлебозаводе № 9» устроят игровую зону от проекта Kidwiser и выставку собак из приютов. На фестивале представят лекцию о правильной заботе о животных от автора книги «Гладь, люби, хвали» Насти Бобковой. Организаторы обещают предложить активности для собак на благотворительном маркете Class & Fit.

Музыкальным сопровождением «Дня соседа» станут выступления инди-групп Mojento, Hospital, Natta, Лизы Матрешки и «Сатисфаера», а также танцевальные миксы от Scratch Dj School и винил от Onkai Master.

Гости фестиваля смогут перекусить в зоне стритфуда: там можно будет попробовать лучшие позиции из меню бара «Ровесник», выпечку от пекарни «Батон», натуральные лимонады от Wildsoda и Bootlegger.

Желающие смогут записаться на экскурсии от проекта «Москва глазами инженера» и турнир по пинг-понгу от Ping Tablet. Сделать это, а также зарегистрироваться на некоторые другие мероприятия можно на сайте.

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