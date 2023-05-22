На территории «Хлебозавода № 9» пройдет городской фестиваль «День соседа»

Кроме того, на «Хлебозаводе № 9» устроят игровую зону от проекта Kidwiser и выставку собак из приютов. На фестивале представят лекцию о правильной заботе о животных от автора книги «Гладь, люби, хвали» Насти Бобковой. Организаторы обещают предложить активности для собак на благотворительном маркете Class & Fit.