В Грозном пройдет первый международный турнир по спортивному программированию в России

С 24 по 28 мая в Грозном пройдет турнир «Код мира» — первые международные соревнования по спортивному программированию, которые организует Россия. Об этом сообщается на официальном сайте Минцифры.
В турнире примут участие 300 человек из 11 стран. Призовой фонд — 3,5 млн рублей.
«Код мира» будет разделен по тематикам. Первый день соревнований будет посвящен дисциплине «алгоритмическое программирование», а два других — «продуктовому программированию». Отдельно пройдет конкурс по компьютерному спорту и дрон-рейсингу.
Организатором мероприятия выступает Федерация спортивного программирования, созданная в октябре 2021 года. Ее руководителем назначили замглавы Минцифры Максима Паршина. Вот что он говорит о «Коде мира»:
«Уверены, что это начало большой истории, и скоро спортивное программирование станет национальным интеллектуальным и одним из — если не самым массовым — видом спорта в России. Уже сегодня Федерация спортивного программирования представлена в 87 регионах страны, и движение с каждым днем набирает темп».
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