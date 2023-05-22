В Грозном пройдет первый международный турнир по спортивному программированию в России

«Уверены, что это начало большой истории, и скоро спортивное программирование станет национальным интеллектуальным и одним из — если не самым массовым — видом спорта в России. Уже сегодня Федерация спортивного программирования представлена в 87 регионах страны, и движение с каждым днем набирает темп».