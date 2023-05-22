Реклама
Новости

Сергей Бурунов — «русский голос Ди Каприо» — не будет озвучивать актера в «Убийцах цветочной луны»

Семён Гудошников
Сегодня в 16:40

Сергей Бурунов не будет озвучивать персонажа Леонардо Ди Каприо в «Убийцах цветочной луны» для Apple TV+. Об этом он рассказал «Кинопоиску».

По словам Бурунова, студия выбрала для этого другого актера. Какого именно, не уточняется.

Новый фильм Мартина Скорсезе выйдет на Apple TV+ после кинотеатрального проката (который стартует в октябре). Картина получит на платформе российский дубляж.

Бурунов кроме множества ролей в фильмах и сериалах известен и как «русский голос Леонардо Ди Каприо». Он озвучивал актера в «Острове проклятых», «Великом Гэтсби», «Волке с Уолл-стрит», «Выжившем», «Однажды… в Голливуде» и «Не смотрите наверх».

Подробности по теме
«Прежде всего это картина Мартина Скорсезе. Да, это шедевр»: что пишут об «Убийцах цветочной луны»
расскажите друзьям
теги
Apple
люди
Леонардо ДиКаприоСергей БуруновМартин Скорсезе
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»