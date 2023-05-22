Сергей Бурунов не будет озвучивать персонажа Леонардо Ди Каприо в «Убийцах цветочной луны» для Apple TV+. Об этом он рассказал «Кинопоиску».
По словам Бурунова, студия выбрала для этого другого актера. Какого именно, не уточняется.
Новый фильм Мартина Скорсезе выйдет на Apple TV+ после кинотеатрального проката (который стартует в октябре). Картина получит на платформе российский дубляж.
Бурунов кроме множества ролей в фильмах и сериалах известен и как «русский голос Леонардо Ди Каприо». Он озвучивал актера в «Острове проклятых», «Великом Гэтсби», «Волке с Уолл-стрит», «Выжившем», «Однажды… в Голливуде» и «Не смотрите наверх».
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