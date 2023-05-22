Бурунов кроме множества ролей в фильмах и сериалах известен и как «русский голос Леонардо Ди Каприо». Он озвучивал актера в «Острове проклятых», «Великом Гэтсби», «Волке с Уолл-стрит», «Выжившем», «Однажды… в Голливуде» и «Не смотрите наверх».