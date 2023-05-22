Meta* получила рекордный штраф в ЕС за передачу данных пользователей в США

Регуляторы ЕС заявили, что Meta передает данные пользователей в США «через Атлантический океан, не учитывая риски для их основных прав и свобод».
Компании дали пять месяцев на то, чтобы перестать пересылать данные американским спецслужбам, и шесть месяцев, чтобы остановить «незаконную обработку и хранение в США» персональных данных европейских пользователей.
Как отмечает Bloomberg, решение связано с неоднозначным регулированием со стороны Евросоюза вопросов, связанных с защитой личной информации местных юзеров при работе с американскими компаниями. В 2020-м Европейский суд отменил соглашение между ЕС и США об обмене данными между странами из‑за сомнений в безопасности сохранности этих данных на американских серверах. Новый договор пока не подписан.
* Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.