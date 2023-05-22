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Meta* получила рекордный штраф в ЕС за передачу данных пользователей в США

Виктория Шанина
Сегодня в 16:02

Американская компания Meta* была оштрафована на рекордные 1,3 млрд долларов за нарушение ограничений Евросоюза, связанных с конфиденциальностью. Об этом пишет Bloomberg.

Регуляторы ЕС заявили, что Meta передает данные пользователей в США «через Атлантический океан, не учитывая риски для их основных прав и свобод».

Компании дали пять месяцев на то, чтобы перестать пересылать данные американским спецслужбам, и шесть месяцев, чтобы остановить «незаконную обработку и хранение в США» персональных данных европейских пользователей.

Как отмечает Bloomberg, решение связано с неоднозначным регулированием со стороны Евросоюза вопросов, связанных с защитой личной информации местных юзеров при работе с американскими компаниями. В 2020-м Европейский суд отменил соглашение между ЕС и США об обмене данными между странами из‑за сомнений в безопасности сохранности этих данных на американских серверах. Новый договор пока не подписан.

* Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.

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