Фонд предлагает выпускникам сделать любое пожертвование на лечение детей с онкологическими заболеваниями. А в знак причастности к акции вместо воздушных шаров, которые выпускники по традиции запускают в небо, воспользоваться маской #шаримпомощь из аккаунта фонда во «ВКонтакте».