Фонд «Подари жизнь» вновь проведет благотворительную акцию для выпускников «Шарим помощь». Об этом «Афише Daily» рассказали ее организаторы.
Фонд предлагает выпускникам сделать любое пожертвование на лечение детей с онкологическими заболеваниями. А в знак причастности к акции вместо воздушных шаров, которые выпускники по традиции запускают в небо, воспользоваться маской #шаримпомощь из аккаунта фонда во «ВКонтакте».
Такие виртуальные шары помогут рассказать об акции большому количеству людей и, в отличие от латексных, не нанесут ущерб природе.
В подарок участники акции смогут получить в московском офисе фонда красный пин в виде воздушного шарика. Их можно прикрепить на выпускные платья и костюмы или просто оставить на память.
Фонд «Подари жизнь» впервые запустил акцию «Шарим помощь» три года назад. С тех пор она проходит ежегодно.