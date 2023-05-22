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«Подари жизнь» запускает акцию для выпускников — они могут помочь детям с онкологическими болезнями

Семён Гудошников
Сегодня в 15:57

Фонд «Подари жизнь» вновь проведет благотворительную акцию для выпускников «Шарим помощь». Об этом «Афише Daily» рассказали ее организаторы.

Фонд предлагает выпускникам сделать любое пожертвование на лечение детей с онкологическими заболеваниями. А в знак причастности к акции вместо воздушных шаров, которые выпускники по традиции запускают в небо, воспользоваться маской #шаримпомощь из аккаунта фонда во «ВКонтакте».

Такие виртуальные шары помогут рассказать об акции большому количеству людей и, в отличие от латексных, не нанесут ущерб природе.

В подарок участники акции смогут получить в московском офисе фонда красный пин в виде воздушного шарика. Их можно прикрепить на выпускные платья и костюмы или просто оставить на память.

Узнать подробности об акции и присоединиться к ней можно на сайте проекта.

Фонд «Подари жизнь» впервые запустил акцию «Шарим помощь» три года назад. С тех пор она проходит ежегодно.

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