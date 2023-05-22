Польша подсчитывает ущерб от действий СССР во время Второй мировой войны

Власти Польши начали подсчитывать ущерб от действий СССР во время и после Второй мировой войны. Об этом в эфире Польского телевидения сообщил замминистра иностранных дел республики Аркадиуш Мулярчик, пишет РИА «Новости».
По его словам, подробный доклад об ущербе для Польши подготовит институт военных дел страны.
«Это должна быть солидная работа, показывающая как весь аспект оккупации, так и демонтаж заводов на западных землях, позже эксплуатацию польского государства, неблагоприятные угольные контракты», — сказал замглавы польского МИД.
Мулярчик уточняет, что в готовящемся отчете все факты будут подкреплены надежными документами. Это необходимо, чтобы «никто не мог его опровергнуть».
РИА «Новости» отмечает, что власти Польши ранее заявляли о планах добиться репараций от Германии в размере 1,3 трлн долларов и лишь затем перейти к подобным претензиям к России.
По данным агентства, в МИД России в ответ на планы Польши заявили о «двуличии политики Варшавы в оценке событий Второй мировой войны и попытках забвения роли нашего народа в спасении порабощенных нацистской Германией стран Европы».