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Генпрокуратура просит Минюст признать Навального иноагентом

Виктория Шанина
Сегодня в 13:29

Генпрокуратура России направила в Минюст запрос о внесении Алексея Навального в список иностранных агентов. Об этом пишет RT со ссылкой на копию письма.

В Генпрокуратуру, в свою очередь, обратился глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин. Он написал соответствующее письмо главе ведомства Игорю Краснову 11 мая.

«Направление нашего запроса из Генпрокуратуры не в московскую прокуратуру, не в полицию, а сразу в Минюст говорит о том, что мы все делаем по закону и началась процедура по признанию Навального иноагентом», — сказал Бородин в комментарии для RT.

Окончательное решение остается за Минюстом, однако Бородин уверен, что Навальный окажется в реестре иноагентов уже в ближайшее время.

Кроме того, Бородин считает, что Навальный может стать фигурантом еще одного уголовного дела, поскольку оппозиционер «до сих пор в своих соцсетях публикует комментарии, ролики, которые дискредитируют СВО» и власти. «И тогда можно будет уже ставить вопрос о закрытии всех его социальных сетей», — заключил автор письма.

С февраля 2021 года Алексей Навальный отбывает наказание по делу «Ив Роше» и четырем эпизодам мошенничества — его приговорили к девяти годам лишения свободы. В начале февраля этого года ему ужесточили режим заключения: Навального перевели в помещение камерного типа на максимально возможный срок — полгода. Свидания с близкими там запрещены.

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Алексей НавальныйВиталий БородинИгорь КрасновИв Роше
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