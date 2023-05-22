Генпрокуратура просит Минюст признать Навального иноагентом

Генпрокуратура России направила в Минюст запрос о внесении Алексея Навального в список иностранных агентов. Об этом пишет RT со ссылкой на копию письма.
В Генпрокуратуру, в свою очередь, обратился глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин. Он написал соответствующее письмо главе ведомства Игорю Краснову 11 мая.
«Направление нашего запроса из Генпрокуратуры не в московскую прокуратуру, не в полицию, а сразу в Минюст говорит о том, что мы все делаем по закону и началась процедура по признанию Навального иноагентом», — сказал Бородин в комментарии для RT.
Окончательное решение остается за Минюстом, однако Бородин уверен, что Навальный окажется в реестре иноагентов уже в ближайшее время.
Кроме того, Бородин считает, что Навальный может стать фигурантом еще одного уголовного дела, поскольку оппозиционер «до сих пор в своих соцсетях публикует комментарии, ролики, которые дискредитируют СВО» и власти. «И тогда можно будет уже ставить вопрос о закрытии всех его социальных сетей», — заключил автор письма.
С февраля 2021 года Алексей Навальный отбывает наказание по делу «Ив Роше» и четырем эпизодам мошенничества — его приговорили к девяти годам лишения свободы. В начале февраля этого года ему ужесточили режим заключения: Навального перевели в помещение камерного типа на максимально возможный срок — полгода. Свидания с близкими там запрещены.