Петербуржцы обратились к Путину и Бастрыкину с просьбой остановить снос дома Басевича

18 мая здание начали сносить — на его месте планируют возвести общежитие Академии танца Бориса Эйфмана. В октябре 2022 года СК запретил сносить дом Басевича, поскольку его признали вещественным доказательством в уголовном деле против чиновников КГИОП. Согласно заключениям ведомства, исторические здания находились не на территории объектов культурного наследия. В декабре СК снял со здания статус вещественного доказательства.