Петербуржцы обратились к Путину и Бастрыкину с просьбой остановить снос дома Басевича

Петербуржцы, живущие рядом с домом Басевича, обратились к президенту Владимиру Путину и главе СК Александру Бастрыкину с просьбой остановить снос исторического здания. Об этом сообщили в градозащитном пресс-центре, пишет «Бумага».
Жители соседних зданий опасаются, что их дома тоже могут пострадать. В доме на Большой Пушкарской, 5, появились трещины, самые заметные — на чердаке, который впоследствии опечатала компания «ПСБ Жилстрой», отвечающая за снос дома Басевича.
Жители дома на Большой Пушкарской, 3, пожаловались на обрушившуюся штукатурку — она отпала из‑за работы тяжелой техники. Обрушений опасаются и жильцы соседних построек на улице Лизы Чайкиной и Съезжинской.
Утром 22 мая снос дома Басевича возобновился. По словам градозащитников, внутри продолжают оставаться забаррикадировавшиеся активисты, выступающие против сноса.
Дом Басевича — историческое здание в стиле модерн, расположенное на Петроградской стороне. Дом был построен в 1912 году для инженера-технолога Иссахара Исааковича Басевича архитектором Алексеем Зазерским.
18 мая здание начали сносить — на его месте планируют возвести общежитие Академии танца Бориса Эйфмана. В октябре 2022 года СК запретил сносить дом Басевича, поскольку его признали вещественным доказательством в уголовном деле против чиновников КГИОП. Согласно заключениям ведомства, исторические здания находились не на территории объектов культурного наследия. В декабре СК снял со здания статус вещественного доказательства.
Против сноса здания выступают местные жители и градозащитники. Днем 19 мая у огороженного дома Басевича собрались десятки горожан — они выстроились вдоль забора, требуя прекратить снос.