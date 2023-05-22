Алексея Панина объявили в розыск

МВД России объявило актера Алексея Панина в розыск. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на базу ведомства.
Карточка Панина появилась в базе розыска утром 22 мая, пишет агентство. В ней указаны только инициалы актера, причина внесения в базу не уточняется.
В начале мая источники РИА «Новости» и «Ленты.ру» сообщили, что против Алексея Панина возбудили уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Ему может грозить до семи лет колонии.
Тогда же отмечалось, что поводом для возбуждения дела стал пост, в котором артист порадовался взрыву Крымского моста. Он был опубликован в октябре 2022 года.
Кроме того, Панин высказывался против российской военной операции на Украине. Сейчас актер, судя по его соцсетям, ездит по Европе со спектаклями.
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