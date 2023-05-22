«Мини-кенгуру» вернулись в дикую природу Австралии спустя более чем 100 лет

Кистехвостые кенгуру — сумчатые животные с туловищем длиной 28–45 сантиметров и хвостом в 25–33 сантиметра, их вес составляет 1,1–2 килограмма. Они прыгают на задних лапах и часто роют землю. По словам исследователей, короткомордые кенгуру очень важны для экосистемы, поскольку способны перемещать тонны почвы в год, создавая микросреды инфильтрации воды для семян.