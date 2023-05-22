«Мини-кенгуру» вернулись в дикую природу Австралии спустя более чем 100 лет

В дикую природу Южной Австралии вернулись беттонги, также известные как кистехвостые кенгуру — это сумчатые животные, напоминающие кенгуру размером с кролика. Ученые выпустили на волю 120 таких «мини-кенгуру», сообщает France24.
Более двух веков назад беттонги заселяли свыше 60% территории Австралии, пока не стали жертвами кошек, лис и расчистки земель после приезда европейцев. Число сумчатых зверьков сократилось с десятков миллионов до 12–18 тысяч.
Сейчас большинство «мини-кенгуру» проживают на австралийских островах, в нескольких районах Западной Австралии и в неволе. Однако новый мониторинг показывает, что популяция кистехвостых кенгуру в Южной Австралии процветает.
В ходе мониторинга ученые поймали 85 беттонгов, 40% которых родились в дикой природе. «Это фантастика — видеть так много новых животных этого вида», — сказал эколог Дерек Сендоу.
Кистехвостые кенгуру — сумчатые животные с туловищем длиной 28–45 сантиметров и хвостом в 25–33 сантиметра, их вес составляет 1,1–2 килограмма. Они прыгают на задних лапах и часто роют землю. По словам исследователей, короткомордые кенгуру очень важны для экосистемы, поскольку способны перемещать тонны почвы в год, создавая микросреды инфильтрации воды для семян.