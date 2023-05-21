Предполагаемый актер одного из героев GTA 6 то ли затроллил, то ли намекнул геймерам о своем участии

Некоторые пользователи решили, что актер намекает на свое участие в GTA 6. Другие же засомневались, что издатель Take Two разрешил бы Зампеллу нарушать договор о неразглашении и выкладывать такие снимки, поэтому, по их мнению, на фоне повышенного внимания к нему он просто троллит.