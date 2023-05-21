Предполагаемый актер одного из героев GTA 6 то ли затроллил, то ли намекнул геймерам о своем участии

Актера Брайана Зампелла считают прообразом одного из героя Grand Theft Auto 6 по имени Джейсон, хоть официального подтверждения этому нет. Недавно он опубликовал снимок в инстаграме*, одевшись в похожую игровому протагонисту одежду и встав в узнаваемую позу.
Некоторые пользователи решили, что актер намекает на свое участие в GTA 6. Другие же засомневались, что издатель Take Two разрешил бы Зампеллу нарушать договор о неразглашении и выкладывать такие снимки, поэтому, по их мнению, на фоне повышенного внимания к нему он просто троллит.
Официальной даты релиза у GTA 6 пока нет. В сентябре прошлого года произошла крупная утечка, где впервые появился персонаж Джейсон.
В марте 50 Cent удалил несколько постов в социальных сетях, которые фанаты посчитали тизерами GTA 6. В этих записях рэпер написал, что в разработке находится нечто большее, чем Power, и прикрепил логотип GTA: Vice City.
* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.