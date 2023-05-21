Полиция Германии расследует предполагаемое отравление российских активистки и журналистки в Берлине

По данным издания, одна из пострадавших — это журналистка и глава фонда «Свободная Россия»** Наталья Арно (Будаева), в конце апреля в своих соцсетях она рассказала о появившихся у нее нейропатических синдромах. Имя второй пострадавшей не раскрывается, при этом симптомы у нее, возможно, появились еще до конференции.