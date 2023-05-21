Полиция Германии расследует предполагаемое отравление российских активистки и журналистки в Берлине

Полиция Германии начала расследование предполагаемого отравления двух участников конференции российских оппозиционеров, организованной Михаилом Ходорковским* в Берлине. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на пресс-секретаря полиции.
Подробности о ходе разбирательств и его фигурантах полиция не раскрыла. Правозащитная конференция памяти адвоката Юрия Шмидта проходила в конце апреля.
По данным издания, одна из пострадавших — это журналистка и глава фонда «Свободная Россия»** Наталья Арно (Будаева), в конце апреля в своих соцсетях она рассказала о появившихся у нее нейропатических синдромах. Имя второй пострадавшей не раскрывается, при этом симптомы у нее, возможно, появились еще до конференции.
** Фонд «Свободная Россия» признан в РФ нежелательной организацией.