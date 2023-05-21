Реклама
Новости

Полиция Германии расследует предполагаемое отравление российских активистки и журналистки в Берлине

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:57

Полиция Германии начала расследование предполагаемого отравления двух участников конференции российских оппозиционеров, организованной Михаилом Ходорковским* в Берлине. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на пресс-секретаря полиции.

Подробности о ходе разбирательств и его фигурантах полиция не раскрыла. Правозащитная конференция памяти адвоката Юрия Шмидта проходила в конце апреля.

По данным издания, одна из пострадавших — это журналистка и глава фонда «Свободная Россия»** Наталья Арно (Будаева), в конце апреля в своих соцсетях она рассказала о появившихся у нее нейропатических синдромах. Имя второй пострадавшей не раскрывается, при этом симптомы у нее, возможно, появились еще до конференции.

* Михаил Ходорковский признан Минюстом РФ иностранным агентом.

** Фонд «Свободная Россия» признан в РФ нежелательной организацией.

расскажите друзьям
теги
Минюст России
люди
Михаил ХодорковскийЮрий ШмидтНаталья Арно
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»